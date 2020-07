Diversos brots a Girona ja han deixat 34 positius, la majoria a la Garrotxa

Dues setmanes després de Sant Joan i de l'entrada a la fase de «represa», els efectes de l'augment de la mobilitat i la flexibilitat de les restriccions comencen a fer-se notar. Ahir Salut va confirmar que la Regió Sanitària de Girona té brots de coronavirus actius que han generat 34 positius, de moment. Tots ells estan en aïllament domiciliari excepte un cas que està ingressat. La comarca amb més brots és la Garrotxa amb un total de tres, que ha causat setze casos. D'altra banda, no es va especificar quants n'hi ha en total a la demarcació de Girona, ni a quines comarques s'han originat.

El fort augment de contagis viscut ahir es justificaria, en part, per aquests brots. I és que la Regió Sanitària de Girona va registrar l'augment de casos més elevat des del 5 de juny, quan Salut en va notificar 31. Ahir se'n van sumar 24 de nous i el total ja s'eleva a 7.212. Tenint en compte la retrospectiva de casos diaris, la majoria corresponen a dilluns d'aquesta setmana. De moment, aquest dia ja se n'han diagnosticat setze. S'ha de retrocedir fins al 5 de juny per trobar una xifra més alta –n'hi va haver 39.

Una comarca que ha notat significativament aquest repunt és l'Alt Empordà. Ahir, fonts de la Fundació Salut Empordà, entitat que gestiona l'hospital de Figueres, van explicar a aquest diari que en sis dies havien detectat vuit positius nous i tres persones havien ingressat a l'hospital. L'excepcionalitat és que divendres de la setmana passada no tenien cap positiu detectat ni hi havia cap ingrés i, després de molt de temps, havien pogut retrocedir el còmput total fins a 0. Salut no va afirmar però, que algun d'aquests brots detectats sigui a l'Alt Empordà.

Finalment, ahir es va sumar una nova mort i es va donar una alta.

Fort augment a Catalunya

Les funeràries van reportar cinc nous morts a Catalunya, els mateixos que els informats dimecres. Això situa la xifra global de víctimes en 12.606. A més, es van detectar 482 nous casos positius testats (194 més que dimecres), i el total puja a 74.367. D'aquest augment, 212 són nous casos registrats a Barcelona ciutat i 74 a la regió de Lleida. D'entre les víctimes, 6.895 persones han mort en hospitals o centre sociosanitari (19 més), 4.111 en una residència (dotze més) i 799 al domicili (igual), mentre que les no classificades per falta d'informació són 801 (26 menys). Fins ara hi ha hagut 4.169 ingressats greus, dos més que en les últimes 24 hores, i ara n'hi ha 40, les mateixes.

La comarca del Segrià ha registrat el primer mort de covid-19 des del rebrot i va sumar ahir 46 nous positius i ja té 82 hospitalitzats, onze d'ells a l'UCI. Segons el Departament de Salut, des de l'inici de la pandèmia, al Segrià hi ha hagut 2.694 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, dels quals 137 han mort.

El servei de vigilància epidemiològica de les Terres de l'Ebre va confirmar dos brots als municipis de Xerta i Camarles –tots dos de la comarca del Baix Ebre–, amb el focus en un claustre de professors de l'Institut del Perelló (també al Baix Ebre). Segons va indicar el Departament de Salut, actualment hi ha quatre casos positius i s'està realitzant el seguiment a 46 contactes. Salut també va confirmar un altre brot a la ciutat de Tarragona amb cinc casos positius, tots d'una mateixa família, segons va avançar.