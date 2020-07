França es compromet a accelerar la línia de TAV entre Perpinyà i Montpeller

El nou primer ministre francès, Jean Castex, s'ha compromès a posar «tota la seva energia» en fer «avançar» més ràpid que fins ara la línia del tren d'alta velocitat entre Perpinyà i Montpeller, l'últim tram que falta per completar la línia d'alta velocitat que connecta Espanya i França i que passa per les comarques gironines. Així ho va afirmar Castex -nomenat pel president francès, Emmanuel Macron, el passat 3 de juliol-, que ha estat alcalde de Prada de Conflent i coneix perfectament la necessitat del projecte, en una entrevista amb la cadena de televisió francesa BFM TV. Per això, es va comprometre a accelerar-ne els tràmits. «El mateix projecte, durant la dècada de 1970, necessitaria cinc anys per acabar-se, i ara en calen quinze o vint. Respecte a aquest TAV, posaré tota la meva energia a fer-lo avançar a una velocitat superior a la que ha portat fins ara», es va comprometre durant la seva compareixença.

El nou cap de l'executiu francès va ser, des de 2008 i fins el passat 3 de maig, alcalde de la localitat de Prada, situada a quaranta quilòmetres de Perpinyà. Per això, es va comprometre públicament a tirar endavant a tirar un projecte que clarament beneficiaria aquesta zona, tot i que també va recordar les dificultats i els plaços que es necessiten per poder fer realitat una infraestructura com aquesta.

L'any 2010 es va inaugurar el traçat de 44,4 quilòmetres de línia ferroviària d'alta velocitat entre Figueres i Perpinyà, que permetia connectar França i Espanya . Tot i això, el tram francès que uneix Montpeller i Perpinyà continua utilitzant una línia convencional, fet que obliga els combois a reduir la velocitat quan circulen per aquest tram.

En aquests moments, la connexió viària d'alta velocitat entre les ciutats de Perpinyà i Montpeller -situades a 160 quilòmetres l'una de l'altra- encara no té finançament. De fet, l'inici dels treballs per a una línia híbrida entre Montpeller i Beziérs està previst, com a molt aviat, per l'any 2028, mentre que el tram entre Besiers i Perpinyà no està previst que pugui començar, com a mínim, fins la dècada de 2030.

Encallat des de 2016

Si aquesta línia d'alta velocitat s'acaba fent realitat, es crearia un nou corredor ferroviari que evitaria el pas dels trens per l'interior dels trens i donaria continuïtat als ramals que arriben pel sud des de Barcelona i Girona i pel nord des de París, Lió i Nimes.

El projecte preveu una línia mixta per al trànsit de trens de passatgers i mercaderies, amb dues noves estacions als afores de Besiers i Narbona, i porta gairebé congelat des de l'any 2016. Un dels principals hàndicaps per fer realitat aquesta línia és el seu cost, estimat en més de 5.000 milions d'euros.

Satisfacció al territori

La voluntat de Castex d'accelerar els treballs per convertir aquests 160 quilòmetres en línia d'alta velocitat ha estat, de moment, molt ben rebuda pels representants polítics de tot el departament dels Pirineus Orientals. La presidenta del consell regional d'Occitània, Carole Delga, va aplaudir aquesta declaració d'intencions en un comunicat de premsa: «S'acaba de donar una senyal important de reinici». «Després de tres anys perduts, malgrat els compromisos adquirits per Emmanuel Macron quan era candidat, considero que el discurs de Jean Castex és el senyal esperat pels nostres territoris a Occitània».

A banda d'haver estat alcalde de Prada de Conflent, es dona la circumstància que Castex és un autèntic apassionat pels trens, especialment del Tren Groc, sobre el qual fins i tot ha arribat a publicar un llibre històric. A més, Castex, del partit conservador Els Republicans, havia estat l'encarregat de dissenyar el pla per a la desescalada de la covid-19 del Govern francès.