El franquisme i la Mancomunitat, a l'examen d'Història de la selectivitat

El text d'aprovació de l'Estatut de la Mancomunitat de Catalunya per les quatre diputacions el 1914 i el franquisme, a partir d'una moneda encunyada el 1947, van centrar dues de les quatre opcions plantejades ahir a l'examen d'Història de la selectivitat.

Els alumnes que van triar la primera opció es van trobar amb preguntes sobre la reforma militar d'Azaña a partir d'un quadre extret d'una obra de l'historiador militar i hispanista britànic Michael Alpert, on apareixien el nombre de generals, caps i oficials de l'exèrcit espanyol el 1931 i 1932.

A la segona possibilitat hi havia preguntes sobre el text de Decret de col·lectivització de les empreses industrials i comercials que va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'octubre del 1936, signat pel conseller primer Josep Tarradellas.

La tercera opció plantejava preguntes sobre el text d'aprovació de l'Estatut de la Mancomunitat, i sobre la vida política i els conflictes socials a Catalunya entre 1901 i 1914. Finalment, la quarta alternativa preguntava sobre el franquisme a partir de la imatge d'una moneda de pesseta encunyada el 1947 on apareix l'efígie del dictador a l'anvers, amb el lema «Francisco Franco, caudillo de España por gracia de Dios» i la imatge de l'escut amb l'àguila imperial al revers. Els exàmens d'una selectivitat marcada pel coronavirus acaben avui.

Pel que fa a l'ús de la mascareta, el Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar un document segons el qual els alumnes han de portar la mascareta per anar a l'edifici i als espais comuns on fan les proves –excepte si tenen dificultats respiratòries–, però se la poden treure quan estan al seu lloc, amb tothom assegut i les proves repartides; sempre i quan no tinguin ningú a un metre i mig de distància. Un cop fet l'examen, hauran de posar-se la mascareta un altre cop, tant quan l'entreguin com per sortir de la classe i mentre estiguin a dins de l'edifici.