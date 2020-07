El PSC de Setcases vol la dimissió de l'alcaldessa per una expropiació

El regidor del PSC/Independents per Setcases i anterior alcalde, Carlos Fernández, va demanar la dimissió de l'alcaldessa del poble, Anna Vila (ERC), en un comunicat. El motiu és la mala gestió que, segons ell, Vila hauria fet d'una expropiació al municipi.

Segons Fernández, l'alcaldessa hauria publicat un anunci en el qual quedaria aprovada la concessió d'un crèdit extraordinari per poder fer front a la indemnització del propietari dels terrenys, situats prop de la llera del Ter. El regidor, però, defensa que la concessió del crèdit «no es va sotmetre a votació al ple», i apunta que a l'expedient tampoc «no hi consta la superfície de terreny afectat per l'expropiació».

Fernández creu que el crèdit, que ascendiria a gairebé 450.000 euros, suposaria «hipotecar el poble». Per això, al ple del 30 de juny,va demanar la dimissió de Vila i va plantejar l'opció d'impulsar una moció de censura.

Per la seva banda, l'alcaldessa va exposar que el propietari dels terrenys en qüestió va instar a l'Ajuntament a l'expropiació quan Fernández encara era alcalde. «Ell ja ho sabia d'abans i a nosaltres ens ha caigut com una llosa», va afirmar Vila en declaracions al Diari de Girona.

L'alcaldessa va explicar que estan obligats a indemnitzar el propietari «per ministeri de la llei», i que ara estan estudiant el cas i demanant assessorament perquè «no es converteixi en un greuge que el poble no pugui solventar». Vila també va afirmar que «l'operació de crèdit no s'ha fet perquè no s'ha aprovat».