Una regidora de Ripoll anirà a judici per un delicte d'odi

L'exregidora del Front Nacional per Catalunya (FNC) i actualment regidora no adscrita a l'Ajuntament de Ripoll, Sílvia Orriols, ha estat denunciada per l'associació Annour per un presumpte delicte d'odi contra la comunitat. Segons ha anunciat ella mateixa a les xarxes, l'associació Annour l'ha denunciat per unes declaracions que va fer al ple municipal del mes de gener, quan va presentar una moció en contra de l'obertura d'un nou centre de culte a la ciutat. Orriols ha engegat una campanya per col·laborar en la seva defensa jurídica. Haurà de declarar com a investigada el proper 21 de juliol.

Orriols va presentar el passat mes de gener al ple de Ripoll –quan encara era regidora del Front Nacional– una moció en contra de l'obertura d'un nou centre de culte de la comunitat Annour a la ciutat, que va ser tombada per la resta de grups del consistori. Entre d'altres, Orriols va acusar la comunitat de fomentar la segregació per sexe i també de ser el centre que va contractar el cervell dels atemptats de Barcelona i Ripoll.