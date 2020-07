Els ajuntaments no es plantegen endurir els controls

L'enduriment de l'ús de mascaretes a tots els espais oberts o tancats d'accés públic no ha tingut impacte en les mesures endegades en els municipis de la Costa Brava, més afectats per la problemàtica dels aforaments. Al municipi alt-empordanès del Port de la Selva, el regidor de Seguretat, Roger Pinart, va assegurar ahir a Diari de Girona que l'Ajuntament «no ha rebut cap directiva» de ningú per fer afectiva la nova mesura, i va indicar que li consta que «tampoc» s'ha informat als Mossos del municipi sobre quina actuació han de fer o si han de sancionar quan es detecti un incompliment.

En el cas de Platja d'Aro, fonts municipals asseguren que la norma no ha tingut cap impacte en les decisions que es prenen per controlar els aforaments als espais públics, ja que entenen que les platges són una excepció a la norma, i que en tot cas els possibles reajustaments que hi puguin haver es plantegen els dilluns a les reunions de seguiment.

Tampoc ha suposat cap afectació al municipi de Lloret de Mar, que ja controla les seves principals platges amb càmeres de vigilància i a través d'una aplicació web actualitzada que informa sobre els aforaments. El consistori assegura que ja compten amb diversos mètodes de difusió al municipi com ara pantalles on s'hi poden llegir les recomanacions de la Generalitat per garantir que els espais siguin segurs.