Albert Rosa i Cristina Ribas lideraran Esquerra al Gironès

La militància d'ERC al Gironès ha escollit per unanimitat Albert Rosa per repetir com a president de l'executiva comarcal, tot formant tàndem amb Cristina Ribas, que ocuparà la secretaria general. Després d'haver aconseguit fer llistes a tots els 27 municipis del Gironès, la nova comarcal, formada per set dones i vuit homes, es fixa com a un dels grans objectius la consolidació d'aquesta fita i l'increment de la representació republicana a la comarca. I ho farà amb una executiva comarcal molt jove, amb una mitjana d'edat inferior als 40 anys.

A banda de Rosa (Fornells de la Selva) i Ribas (Sant Gregori), formen part de la nova executiva Maite Tixis (Vilablareix), Abel Buadas (Sant Andreu Salou), Lidia Avila (Llagostera), Arnau Benac (Quart), Marta Riera (Bescanó), Txell Pla (Sarrià de Ter), Aniol Castells (Llambilles), Marina Vinardell (Jovent Republicà, Girona), Berta Guinó (Jovent Republicà, Llagostera), Aleix Magret (Sant Julià de Ramis), Josep Soler (Salt), Robert Vilà (Sant Martí Vell) i Àlex Capdevila (Cassà).

Rosa va començar el seu discurs durant el congrés celebrat a Llagostera posant-se a disposició de tots els municipis amb l'objectiu d'enfortir i estendre la xarxa d'ERC al Gironès. L'objectiu que s'ha fixat la nova executiva en aquesta etapa és ser un referent territorial, un model de treball «coordinat i il·lusionant», que exerceixi «com a corretja de transmissió dels òrgans supracomarcals del partit», i vetllar perquè cada secció local, cada grup municipal i cada persona que en formi part se senti «acompanyada, escoltada i cuidada».