El bisbe saluda els turistes i els convida a visitar esglésies

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha donat un estiu més la benvinguda als turistes que ariben a les comarques gironines amb una carta escrita en català, castellà, anglès i francès, on els mostra la seva voluntat d'acollida-especialment després del confinament per la pandèmia de la covid-19-, els convida a visitar les esglésies de la diòcesi i assistir a les celebracions i els demana «respecte» tant per la natura i el bé comú com pels treballadors dels diversos establiments i serveis que els faran més agradable l'estada. «Sempre sereu ben acollits, com a mostra de la fraternitat que ens uneix», assenyala Pardo en la missiva.

En la Carta als Turistes, que es distribuirà com a suplement del Full Parroquial aquest cap de setmana a les parròquies, Pardo dona la benvinguda a tots els visitants que aquest estiu han decidit fer cap a les comarques gironines: «Sigueu tots ben benvinguts, i sapigueu que sereu ben acollits i que us podreu sentir com a casa vostra», els convida. En aquest sentit, es mostra convençut que els visitants d'enguany tindran com a desig «ser feliços» i que podran gaudir d'uns dies de «sol, aire, mar i muntanya» després dels mesos de confinament.



Visitar les esglésies

De totes les activitats que hi ha per fer, el bisbe posa especialment l'atenció en la possibilitat que els turistes visitin les esglésies gironines. «Certament que el fet de descansar, de gaudir de la natura i de sentir-se lliures de les exigències del rellotge us ajudarà a viure feliçment aquests dies», assenyala, però afegeix que «també és molt important gaudir de pau, serenor, afecte, silenci i contemplació de les obres d'art». És per això que, per aconseguir uns moments d'interiorització, de reflexió i, en cas de ser creients, de pregària i celebració de la fe, convida tost els visitants a visitar les esglésies i participar en les celebracions dels llocs que visitin.

En el darrer paràgraf del text, tanmateix, demana als visitants que es recordin de totes aquelles persones que estan treballant per servir-los durant aquests dies de vacances, i també els sol·licita que siguin «molt respectuosos amb la natura i amb els béns comuns de tots els ciutadans».