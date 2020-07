La britànica Jet2 descarta operar des de l'aeroport de Girona durant aquest estiu

Jet2.com ha descartat operar a Girona i Reus aquest estiu, mentre que ha endarrerit la seva activitat a l'Aeroport del Prat fins a finals d'agost com a conseqüència del coronavirus, segons han confirmat fonts de l'aerolínia. La baixa demanda per volar a Catalunya s'apunta com una de les causes que ha portat la companyia a cancel·lar l'activitat a Girona i Reus, on no volarà, de moment, fins a la temporada d'estiu del 2021. En una nota, la companyia explica que està «reajustant»la seva operativa per a l'estiu i que ha hagut de «prendre la difícil decisió» de suspendre l'oferta de vols i paquets de vacances a Girona i Reus per aquests mesos.

L'anunci de la suspensió de l'activitat ha coincidit en el temps amb el rebrot de Lleida, del qual els mitjans de comunicació britànics se n'han fet ressò, així com en l'obligatorietat per part de la Generalitat de dur mascareta tot i que es mantingui la distància de seguretat.

Des de Girona i Reus, Jet2.com ofereix vols a partir del 2021, mentre que des de Barcelona el primer trajecte que està disponible és amb Manchester i Leeds a partir del 27 i el 28 d'agost d'aquest any, respectivament. Les altres dues destinacions des del Prat, a Glasgow i Birmingham, no estan previstes fins al 25 i 26 d'octubre, respectivament.



Uns 162.000 viatgers a Girona

Durant l'any passat, l'aerolínia va traslladar 172.363 passatgers a l'aeroport del Prat, 241.238 des de l'aeroport de Reus i 162.581 a l'aeroport de Girona. Pel que fa a tots els aeroports de la xarxa d'Aena, Jet2.com va transportar poc més de vuit milions de passatgers, segons dades oficials de l'ens gestor d'infraestructures aèries.

En el comunicat, la companyia garanteix als seus socis de les comarques de Tarragona i Girona que tornaran «més forts que mai» a l'estiu del 2021. Per als serveis ja contractats, Jet2.com oferirà diverses opcions, entre les quals un crèdit per a futures reserves, un reemborsament en efectiu o la possibilitat de reservar de nou sense cost addicional en cas que el vol estigui cancel·lat.

Jet2.com vola a Reus des de nou ciutats del Regne Unit i Irlanda, com per exemple, Londres, Leeds, Newcastle, Manchester, Glasgow i Belfast, mentre que des de Girona ho fa a vuit destinacions, com Londres, Manchester, Newcastle i East Midlands, entre d'altres. En canvi, des de Barcelona, on habitualment desenvolupa la seva activitat des de la terminal 2 –actualment tancada fins l'1 d'agost-, vola a Birmingham, Leeds, Manchester i Glasgow.

Inicialment, Jet2 havia previst reemprendre les operacions des de Girona a mitjans de juliol, però l'abast de la pandèmia l'ha fet canviar de plans.