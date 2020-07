Chacón destaca la logística «impecable» de la selectivitat

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va visitar ahir l'institut Cap Norfeu, de Roses, que aquesta setmana ha acollit proves de selectivitat, i va destacar la «impecable» organització d'aquest any en unes condicions de dificultat marcades per la pandèmia de coronavirus.

Chacón va subratllar la «maduresa i l'actitud responsable» dels estudiants, que han complert amb les estrictes mesures de prevenció imposades als espais on es realitzaven els exàmens. «Una actitud cívica que és un exemple per a tota la societat», va dir la consellera durant la visita, en què la va acompanyar el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas.

El responsable del CIC va anunciar que el nombre d'estudiants amb símptomes de coronavirus durant la selectivitat ha tingut una «incidència mínima». Baulenas va detallar que són «casos mínims» de joves amb símptomes de tenir la malaltia i que, per tant, no s'han examinat aquesta setmana. Ell mateix va explicar que si, finalment, aquests estudiants donen positiu en la prova hauran d'esperar i examinar-se al setembre, en la segona convocatòria de les PAU. Per contra, si es demostra que no s'han contagiat pel virus, podran recórrer al tribunal d'incidències i fer les proves les properes setmanes.

Àngels Chacón va agrair «l'adaptació i l'esforç en una situació anòmala», solucionada amb responsabilitat individual i va admetre que ha estat la selectivitat «més atípica de la història» davant la necessitat d'adaptar-se a l'escenari de pandèmia, l'ajornament al juliol i la decisió d'ampliar-la a quatre dies en lloc dels tres habituals.

La multiplicació de seus dels tribunals ha estat una altra de les diferències destacades respecte a anys anteriors. Els nous universitaris podrien veure com es retarda la seva estrena, ja que el canvi del calendari de selectivitat fa que la matriculació es fixi per al setembre i no al juliol.