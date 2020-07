La Fundació SER.GI, Compromís, acció social i pedagogia denuncia en el seu primer butlletí postconfinament que «la covid-19 ha reafirmat les desigualtats». En particular, alerta que ha posat en evidència que «hi ha un gruix important de la població que no està preparada per a l'accés telemàtic a l'administració», tot fent referència, per exemple, als tràmits virtuals per demanar ajudes econòmiques o per formalitzar les matrícules escolars.

Des que va començar la crisi sanitària i a mesura que han anat passant els mesos de confinament, les organitzacions diverses que treballen en l'àmbit social a les comarques de Girona –igual que a la resta de Catalunya– han coincidit a denunciar que la vulnerabilitat dels col·lectius més desfavorits s'ha accentuat.

En aquest cas, la Fundació SER.GI ha volgut posar l'accent en la bretxa digital, ja que el tancament dels serveis públics i la implantació del teletreball han marcat les diferències entre aquelles persones que tenen accés a les tecnologies i a Internet i les moltes que no, ja sigui perquè no tenen dispositius digitals o una connexió a casa. L'entitat lamenta les dificultats d'aquesta part de la població i en cara més «si sabem que amb prou feines pot fer els àpats diaris». Des del seu punt de vista, i tal com diu a l'editorial del butlletí informatiu del juny, «potser aquesta atenció electrònica, amb tants requeriments tècnics i d'accessibilitat, deixa més desatès, una vegada més, el col·lectiu que més ho necessita».