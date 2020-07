Daniel Ruiz i Julià Carpintero, presidents del PP a Figueres i a Salt

La junta directiva del PP a Girona ha designat les noves juntes locals de Figueres i Salt, que estaran encapçalades per Daniel Ruiz i Julià Carpintero, respectivament, i ha escollit els representants del PP a Santa Cristina d'Aro (Toni Sánchez) i Castelló d'Empúries (Miriam Montero).

El nou president de Figueres és Daniel Ruiz, de 22 anys i president provincial de les Noves Generacions. Estarà acompanyat per Aleix Morillas com a secretari local.

A Salt, el partit estarà liderat per Julià Carpintero, que fins ara era el secretari local. A les eleccions de 2019 va ser el número 2 de la candidatura i estarà acompanyat per José Luis Oliver com a secretari.

A Santa Cristina d'Aro, el nou representant és Toni Sánchez, funcionari municipal jubilat que ja va formar part de la candidatura del PP al Congrés. A Castelló, la responsabilitat recaurà sobre l'exregidora Miriam Montero.