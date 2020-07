Desarticulen un grup criminal especialitzat en robatoris en urbanitzacions de luxe del Gironès

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ha desarticulat un grup que perpetrava robatoris en domicilis de luxe del Maresme i el Gironès. La investigació es va iniciar a principis del 2019 després d'un robatori en una casa a Barcelona, on els assaltants van demostrar tenir un alt grau d'especialització, tant per la rapidesa com per la capacitat de localitzar i obrir la caixa forta. En un comunicat, la policia explica que van identificar el vehicle que els autors havien fet servir el dia dels fets. Gràcies a això, van determinar que el vehicle i els ocupants també podrien estar relacionats amb altres robatoris en urbanitzacions de luxe del Maresme i el Gironès. Quatre dels sis arrestats han ingressat a presó preventiva.

Durant el mes de juny de 2019, just quan els agents tenien previst realitzar un operatiu per detenir els autors dels robatoris, aquests van abandonar el territori espanyol amb documentació falsificada.

A principis de febrer del 2020, els mossos van detectar en territori català la presència de persones relacionades amb el grup investigat, els quals podrien estar relacionades amb nous robatoris a domicilis que seguien el mateix patró que havien utilitzat l'any passat, i que s'estaven produint de nou en urbanitzacions de luxe a les mateixes comarques.

Els investigadors van determinar que el grup criminal estava integrat per set homes, un de nacionalitat espanyola i la resta albanesa, cadascun dels quals tenia assignada una tasca molt concreta durant els assalts. En l'organigrama, la persona de nacionalitat espanyola era l'encarregada de donar suport logístic a la resta d'integrants del grup. Un altre membre era l'encarregat de conduir els vehicles durant els robatoris i els cinc restants s'encarregaven de materialitzar els assalts. Els mossos també van descobrir que el grup tenia una altra persona encarregada de donar sortida al mercat negre als objectes que robaven.

A través de la col·laboració amb Europol, es va constatar que un altre autor material dels robatoris es trobava a la presó a Bèlgica com a autor de nombrosos robatoris amb força en domicilis d'aquest país i estava essent investigat per fets similars en altres països de la Unió Europea.

Els assaltants intenten fugir

El 2 de juliol, un dia després que l'Estat obrís les fronteres tancades a causa de la pandèmia per la covid-19, els investigadors van detectar una possible fugida immediata d'una part del grup. Per aquest motiu es va establir un operatiu policial a l'aeroport del Prat amb l'objectiu d'interceptar-los. El resultat va ser la detenció de quatre individus en el moment en què intentaven accedir a la terminal 1. El mateix dia es va detenir un altre membre del grup a Blanes, on els investigats tenien un domicili.

L'endemà, 3 de juliol, es va establir un segon dispositiu que va permetre detenir un sisè membre del grup al domicili de Blanes. Allà, la policia va recuperar part dels objectes sostrets en els robatoris i la roba utilitzada, així com documentació falsa i altres indicis que vinculaven els arrestats amb els fets comesos.

Quatre dels sis arrestats van ingressar a presó preventiva després d'haver passat a disposició judicial. La resta va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.