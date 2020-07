La Garrotxa registra la taxa de mortalitat més alta de Girona

La Garrotxa, amb una taxa de 17,18 morts per cada 100.000 habitants, és la comarca gironina que més ha patit les conseqüències tràgiques de la pandèmia de coronavirus. La mortalitat per la covid-19 hi ha estat gairebé vuit vegades superior a la de l'Alt Empordà, amb una taxa de 2,68. Per ordre, de més a menys, després vindria el Pla de l'Estany (12,47), el Gironès (11,83), la Selva (10,39), el Baix Empordà (7,18) i el Ripollès (6,02). El balanç es basa en les dades de defuncions proporcionades per Salut des del 28 de febrer fins al 4 de juny. Cal tenir present que la comarca de la Cerdanya no forma part d'aquesta regió.

Tenint en compte l'evolució de la mortalitat a la Regió Sanitària de Girona, les comarques amb més defuncions són el Gironès, amb 223 víctimes, i la Selva, amb 175. Seguidament, hi ha la Garrotxa (97), el Baix Empordà (95), el Pla de l'Estany (40), l'Alt Empordà (37) i el Ripollès (15).

Si se sumen totes aquestes defuncions, el total de morts s'eleva a 682. En canvi, el nombre total de morts a les comarques gironines era de 818 el 8 de juliol. Molts d'aquests no han estat assignats a cap comarca per part del Departament de Salut, per això les xifres no concorden. Passa el mateix amb els casos positius. En aquest cas, l'afectació per comarques és similar a la taxa de mortalitat: el Gironès i la Selva encapçalen el nombre de contagis de la regió amb 1.741 i 856 casos respectivament. Seguidament, hi ha la Garrotxa (650), el Baix Empordà (580), l'Alt Empordà (469), el Pla de l'Estany (253) i el Ripollès (126).



Repunt per segon dia a Girona

Les comarques gironines van tornar a registrar un altre repunt de casos per segon dia consecutiu. En total Salut en va notificar 29, cinc més que dijous, i la majoria es comptabilitzen de dies anteriors. Segons l'informe retrospectiu de Salut, dimecres és el dia amb més contagis dels darrers dies (18), seguit de dilluns (16) i dimarts (14). Cal tenir present que aquestes dades poden augmentar, a mesura que es vagin actualitzant els nous casos.

Encara no ha finalitzat la setmana i la regió de Girona ja acumula 53 nous casos des de dilluns fins dijous, sis més que tota la setmana passada. Aquest augment de casos ve determinat, en part, per un seguit de brots actius que hi ha actualment a la demarcació. Ahir Salut va concretar que la comarca més afectada és la Garrotxa, on n'hi ha tres d'actius que ja han deixat setze casos.

D'altra banda, la Fundació Salut Empordà va informar ahir que des de l'1 de juliol s'han registrat quinze positius i tres persones ingressades a l'hospital de Figueres. També s'ha donat una alta i s'han infectat tres sanitaris. La bona notícia és que a l'hospital de Blanes ja no hi ha cap persona amb coronavirus ingressada.

Finalment, ahir no hi va haver cap nova mort, però tampoc es va donar cap alta.



Prop de cent brots a Espanya

D'altra banda, Espanya ja acumula 97 brots actius de covid-19, a quinze autonomies i 1.872 casos positius. Així ho va explicar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la cloenda telemàtica de l'escola d'estiu de la Diputació de Barcelona. Des de la fi de l'estat d'alarma, el 21 de juny, s'han registrat fins a 146 brots, amb 2.283 casos positius. Actualment les úniques autonomies sense brots són La Rioja i Astúries. El ministre va assegurar que n'hi continuaran havent i va afirmar que no s'ha de tenir por al virus. Malgrat tot, va admetre que la pandèmia «està fent molt mal a tot el món i els contagis seguiran augmentant». Ahir Sanitat va notificar 333 casos a tot Espanya i dues morts més.