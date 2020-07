L'associació Rosa Sensat apel·la a la valentia dels docents i a un «punt de desobediència»

Davant d'una situació epidemiològica canviant, l'Associació de Mestres Rosa Sensat apel·la a la «capacitat crítica i a la valentia» dels docents per anar adaptant la normativa a cada escola i context, i proposat «educar en i per a la incertesa des del sistema públic».

«Si hem d'esperar que ens diguin el que hem de fer, no farem res, la covid no pot anul·lar la nostra capacitat crítica», es llegeix a les conclusions de la 55a edició de l'Escola d'Estiu de mestres Rosa Sensat, que va acabar ahir.

Amb el focus posat en el pròxim curs 2020-21, però amb un horitzó de futur més llunyà, l'entitat va apel·lar a «menys normes i més criteri pedagògic i organitzatiu», i va demanar un «punt de desobediència» per part dels professors.

En l'aplicació de les mesures per prevenir els contagis de la covid-19, l'entitat va denunciar «moltes incoherències», que en el cas de les escoles «han estat més rígides que en altres establiments». Perquè els nens i joves tinguin garantit el seu dret a una educació de qualitat, l'entitat va proposar equilibrar un entorn educatiu ric amb les mesures de seguretat, en un treball coordinat entre professionals sociosanitaris i educadors.

Segons Rosa Sensat, l'objectiu és aconseguir una activitat escolar normalitzada i segura però no rígida, en la qual es garanteixi el contacte interpersonal, la traçabilitat, les mesures higièniques i on abundin les activitats a l'aire lliure. En la seva defensa de l'obertura dels centres, l'entitat va al·ludir a la necessitat de garantir que tots els infants tinguin les oportunitats educatives que necessiten i a cobrir les necessitats dels col·lectius més vulnerables i les famílies que hi treballen.

Perquè els nens puguin exercir el seu dret a l'educació, Rosa Sensat va fer una crida a la «feina coordinada entre escola i temps lliure», i també a «continuar mantenint el redescobriment mutu entre famílies i escola» de l'últim trimestre del curs.

Una altra reivindicació de l'associació és crear veritables xarxes d'educació compartida, «sense esperar a l'arribada de lleis que ho facin possible». Més enllà de la normativa, l'entitat va apel·lar novament a la «dissidència i a esquivar les normes» en un «compromís de baix a dalt» per flexibilitzar i facilitar la col·laboració de tota la ciutadania.

Sobre l'ús de la tecnologia en l'educació, en les conclusions de l'Escola d'Estiu s'afirma que «és un dispositiu més de l'escola i un mitjà, tangible o intangible, que permet arribar a una finalitat educativa i pedagògica». Les tecnologies «són mediadores entre el professorat i l'alumnat», però perquè l'escola «realitzi la seva funció de justícia social i d'aprenentatge, ha de ser presencial», afirmen.

L'entitat va argumentar que, en el moment actual, la tradició del moviment arquitectònic higienista de principis del segle XX «representa una font d'inspiració per a la readaptació dels edificis escolars». En aquest sentit, Rosa Sensat va proposar que es readaptin els espais intermedis com ara passadissos o distribuïdors, perquè deixin de ser de trànsit i passin a ser llocs amb versatilitat imprescindible per ajudar a diluir les concentracions dels grups de nens. Que les trobades amb els espais exteriors com a espais educatius «siguin molt més quotidianes» i que la naturalesa «sigui permeable als entorns escolars» són altres de les mesures que proposa l'entitat.