SOS Costa Brava reclama que el 50% de la taxa turística es dediqui a finançar el Conservatori del litoral de Catalunya

SOS Costa Brava reclama que el 50% dels diners que es recaptin a Catalunya amb la taxa turística vagin destinats a finançar el fons de preservació del litoral. L'entitat ecologista diu que, d'aquesta manera, s'asseguraria que l'ens tindria un fons per poder desenvolupar amb garanties les tasques pel que ha estat creat, entre les quals la compra de sòl públic, tal i com s'indica a la disposició addicional, de la Llei d'Ordenació del litoral. SOS Costa Brava celebra que hagi tirat endavant la creació del conservatori, i ara espera que els grups parlamentaris incorporin l'esmena presentada per la CUP, referent al finançament a través de la taxa turística.

En un comunicat, l'entitat considera que es tracta d'un "tema de país" que requereix d'una actuació "decidida i consensuada" entre els diferents actors del territori. SOS Costa Brava recorda que el litoral és "patrimoni de tothom" i reivindica la necessitat que hi hagi una garantia de finançament del conservatori, per poder tirar endavant les accions necessàries a la costa catalana.