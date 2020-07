Els veïns de Llagostera voten la ubicació del mercat setmanal

L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat un procés participatiu per decidir la ubicació del mercat setmanal després que el passat 28 de maig es traslladés del passeig Pompeu Fabra a l'avinguda Esport, amb la voluntat de donar cabuda a totes les parades. Ara, els veïns i paradistes poden votar entre es dos emplaçaments. El 22 de juliol s'ha convocat una sessió participativa per als paradistes, i el 24 de juliol hi haurà una segona trobada també oberta a la resta de veïns (a les 20 hores al Teatre Casino Llagosterenc).