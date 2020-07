Vint-i-quatre dones mortes per violència masclista a Girona els últims disset anys

Vint-i-quatre dones han mort en un crim masclista a la províncai de Girona en els últims 17 anys. L'últim assassinat es va produir el mes de maig a l'Escala, en plena crisi del coronavirus i amb l'estat d'alarma encara en vigor.

En aquest cas, la víctima va ser una dona de ?? anys, de nacionalitat belga. Va morir en mans de la seva parella -amb qui estava en procés de separació-, un home de ?? anys i nacionalistat espanyola, que després es va suïcidar. En el moment de la mort, la dona duia una gravadora amagada entre la roba. La víctima no havia presentat cap denúncia per maltractaments amb anterioritat.

Aquesta és la tendència que s'ha donat en la majoria de crims masclistes que hi ha hagut els últims 17 anys a les comarques gironines. Concretament, només cinc de les 24 dones mortes en l'àmbit de la violència masclista havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor.

Es tracta d'una mesura que poques dones havien utilitzat perquè sovint els maltractaments o la situació que viuen a casa aquestes dones es queda en silenci i no acaba sortint a la llum i, per tant, ni família ni policia saben què passa entre la parella o l'exparella.

El cas més recent d'un crim masclista en què la dona havia interposat una denúncia és el de Sant Joan les Fonts de l'any 2018. Concretament, un mes abans de la tragèdia, la víctima va denunciar que el seu marit la maltractava psicològicament i que l'havia arribat a amenaçar de fer «saltar» la casa pels aires.

El dia 6 d'octubre l'home va matar a trets la seva exparella de 48 anys-, i va atropellar una de les seves filles, abans de fugir i suïcidar-se en una zona boscosa del municipi de Montagut-Oix.

Les dades del Ministeri de l'Interior sobre la mortalitat en l'àmbit de la violència masclista també mostren l'estat de la relació entre l'agressor i la víctima. De les 24 dones mortes, 16 d'elles convivien amb el seu agressor encara el dia que es va perpetrar el crim.



Quatre suïcidis de l'agressor

El que també crida l'atenció d'aquestes dades estadístiques és el que decideix fer l'agressor després de cometre el crim. En nou dels 24 casos hi ha hagut suïcidi o temptativa de treure's la vida. Concretament, quatre dels agressors han acabat morts després dels fets per voluntat pròpia mentre que sis més ho han intentat. Això és el que va succeir en l'únic crim masclista que s'ha produït aquest any, a l'Escala. L'assassí va ser localitzat penjat en un arbre, en una parcel·la veïna de la casa familiar. Abans de matar-se, va deixar diverses notes adreçades a la policia on reconeixia implícitament l'autoria del crim i els motius, un tema immobiliari.



Sis menors orfes

Arran del suïcidi del progenitor i la mort de la mare, hi ha hagut fills menors d'edat que s'han quedat orfes. L'estadística d'Interior mostra que en aquests 17 anys, un total de sis fills han quedat sense pares a les comarques gironines.

Quant al perfil majoritari dels agressors que han comès els 24 crims, se situa en un home d'entre 31 a 50 anys i de nacionalitat estrangera. Mentre que la víctima es tracta sobretot de dones d'entre 31 a 40 anys i també, de nacionalitat estrangera. Dels 24 agressors, 12 només eren espanyols i de les víctimes mortals, 10.

Per trobar-se amb un assassinat masclista en què la parella protagonista era estrangera, cal remuntar-se fins a l'abril de l'any 2018 a Blanes. Llavors, un home va matar a ganivetades la seva dona davant dels tres fills. El presumpte agressor es va intentar suïcidar després de cometre el crim. El seu fill petit va intentar aturar el pare quan s'autolesionava i va quedar ferit de les mans i després va ingressar a presó. La parella estava en procés de separació. Eren bolivians i vivien al barri dels Pins de Blanes.