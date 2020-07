canvi extensiu a tota l'atenció primària de Girona

La resta de Centres d'Atenció Primària de la Regió Sanitària que no pertanyen a l'ICS també estan implantant progressivament aquest nou model. Els quatre CAPs dels Serveis Integrals del Baix Empordà ja estan tots oberts i, dels 28 consultoris, ja han obert la meitat. Els tres CAPs del Consorci de Salut del Maresme i la Selva també estan en funcionament i potencien les gestions telemàtiques, així com el CAP de l'Escala de la Fundació Salut Empordà. L'entitat ja havia potenciat projectes innovadors com la teledermatologia i un autotest de visió. L.T.