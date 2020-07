Catalunya continua disparada en positius i Girona va a la baixa

L'Hospitalet de Llobregat ha passat en una setmana de tenir 30 casos confirmats de covid-19 a la ciutat a 107. L'alcaldessa, Núria Marín, va alertar ahir d'aquest «rebrot» i va fer una crida a la població a «extremar les precaucions» seguint les mesures sanitàries d'ús de la mascareta, respectar la distància social i rentat de mans constant. Aquest augment de casos es concentra sobretot als barris de la Torrassa, Collblanc i la Florida, tot i que també va explicar que hi ha algun cas a Pubilla Cases. La situació preocupa especialment a les autoritats sanitàries ja que l'Hospitalet de Llobregat és el municipi amb més densitat de Catalunya i, concretament, els barris més afectats concentren gran part de la població de la ciutat. És per això que si no es controla el contagi, es pot transmetre més fàcilment que a altres poblacions.

Malgrat això, sembla que el coronavirus ahir va donar una petita treva a Catalunya i també a la Regió Sanitària de Girona. Després d'uns dies de forts augments de nous casos, ahir Catalunya va sumar 361 nous positius per covid-19, 413 casos menys que els sumats en l'anterior balanç. Això situa la xifra global de positius en 75.502. De tots els casos nous, 164 corresponen a la Regió Sanitària de Barcelona ciutat i 101 a la metropolitana sud, on s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat. Al Segrià, els nous casos són setze, tot i que no hi ha encara dades corresponents a divendres, probablement perquè encara no s'han facilitat a Salut. Per tant, doncs, la xifra proporcionada ahir no reflecteix la realitat del territori.

Pel que fa a les morts, les funeràries en van reportar nou de noves, vuit més que divendres, i la xifra total és de 12.616.

Respecte a la retrospectiva de casos, a tot Catalunya s'han registrat vuit casos divendres; 181, dijous; 416, dimecres; 377, dimarts i 152, a dilluns.



Visites a residències suspeses

D'altra banda, el Govern va suspendre ahir els ingressos i les visites a totes les residències de lesregions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va explicar que el seu departament i el de Salut van aprovar una instrucció per ampliar les restriccions que des de dissabte passat ja estaven en vigor a les residències del Segrià a tots els centres de les dues regions. El Homrani va dir que es tracta d'una mesura «preventiva» per protegir «els col·lectius més vulnerables» a la covid-19. Així, no hi podrà haver ingressos ni visites excepte si són per una urgència o estan justificades, i es faran unitats de convivència per assegurar internament el control de les relacions entre els usuaris.



Respir a Girona

Després de dos dies de repunts –24 nous casos dijous i 29, divendres– ahir els nous contagis van tornar a disminuir a Girona i se'n van registrar un total de set. Malgrat tot, cal no abaixar la guàrdia, ja que hi ha brots actius a la regió sanitària. Un d'aquests casos s'ha detectat a una residència gironina. Finalment, per segon dia consecutiu, no es va registrar cap mort i, a més, els hospitals de la Regió Sanitària de Girona van donar quatre noves altes.