Diverses entitats solidàries de la província rebran aliments

Els supermercats Mercadona amplien a tota la província les donacions diàries al Banc dels Aliments de Girona amb productes retirats de la venda però que són aptes per al consum. Fins ara, la col·laboració es donava en les cinc botigues de Girona i Salt però a partir de demà arribaran aliments de tots els 28 supermercats que hi ha ubicats a totes les comarques gironines.

Les beneficiàries seran entitats com ara Creu Roja, les Germanetes dels Pobres de Girona, Reto a la Esperanza, Càritas (de Palafrugell, de Blanes i Cassà de la Selva), així com diferents Centres de Distribució d'Aliments (CDA) de la província, com ara a l'Escala i Maçanet de la Selva.

A l'abril ja es va iniciar una prova pilot amb els cinc supermercats de Girona i Salt amb l'objectiu de fer-ho extensiu a tota la demarcació. Es tracta principalment de productes frescos com carn i peix envasat, fruita i verdura o iogurts.

D'aquesta manera, la iniciativa pretén lluitar contra el malbaratament alimentari i donar sortida a tots aquells productes que, tot i ser aptes per al consum, han de retirar dels prestatges.

La iniciativa solidària de Mercadona és freqüent a tot l'Estat espanyol.

Aquesta darrera setmana s'han fet donacions de milers de productes alimentaris a entitats solidàries de diverses comunitats autònomes. Entre altres aportacions, van donar 13.000 quilos d'aliments a onze entitats de València i Castelló de la Plana.