Entitats ecologistes denuncien la «perillositat» del camí de ronda de Tamariu per «l'abandonament» que pateix

Diverses entitats ecologistes del Baix Empordà denuncien la "perillositat" del camí de ronda que va des de la Platja de Tamariu fins al Far de Sant Sebastià. Carreguen contra les administracions que han deixat "abandonat" aquest recorregut on hi ha trams on hi ha risc de caure pendent avall, relliscar o bé entrebancar-se alguna arrel. A més, des de SOS Costa Brava asseguren que l'Ajuntament de Palafrugell "no fa res" per arreglar-lo i demanen que el consistori reclami a l'Estat que comenci les obres per adequar-lo. Això sí, les entitats exigeixen que s'arregli respectant el territori i no "urbanitzant" el camí de ronda. Tot i que estava previst un acte de protesta a la zona, al final s'ha suspès perquè l'Ajuntament l'ha prohibit.