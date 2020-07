ERC la Selva reelegeix Josep Maria Bagot com a president comarcal

Els militants d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la comarca de la Selva van reelegir ahir a Josep Maria Bagot, l'alcalde de Riells i Viabrea, com a president de l'executiva comarcal del partit en el Congrés Comarcal que es va celebrar ahir. Els socis del partit van votar favorablement la candidatura de Bagot, que compta amb la regidora de Santa Coloma de Farners, Carme Dilmé, com a secretària general per encapçalar el proper mandat de l'executiva comarcal d'ERC.

L'equip estarà format per sis dones i sis homes «amb l'ambiciós objectiu d'aconseguir els millors resultats de la història del nostre partit a les eleccions municipals de 2023», van apuntar els republicans en un comunicat.

Les eleccions de 2023

Bagot i Dilmé van presentar els seus objectius principals pel mandat entre els quals van destacar tenir presència a tots els pobles de la comarca, generar discurs i polítiques sectorials, establir una xarxa entre tots els actors del partit a la Selva i guanyar el Consell Comarcal el 2023, actualment governat per l'acord tripartit del PSC, JxCat i IdS. Precisament en l'òrgan supramunicipal ERC ha tingut diferències notables amb l'equip de govern, especialment en els darrers mesos quan la coalició tripartita va decidir retornar les competències de la gestió del serveis de menjador a Educació per tornar-les a demanar al cap d'unes setmanes.

Josep Maria Bagot va valorar que la nova executiva s'ha creat «des del consens i la proximitat»: «Som un grup de persones que representem 11 dels 26 municipis de la comarca. Un grup paritari, amb persones amb experiència en el món de la política municipal i d'altres que no tant però amb les ganes i l'empenta del qui comença un nou projecte». El president comarcal va concloure la seva intervenció mostrant el compromís de la nova executiva a «seguir treballant per construir, des dels municipis, la república catalana de les persones, justa, feminista i sostenible».