Palamós presenta la 39a edició de la mostra catalana d'havaneres

El divendres 14 d'agost el recinte de l'Arbreda de Palamós acollirà un any més la tradicional Mostra de l'Havanera Catalana, que enguany arriba a la seva 39a edició i se celebrarà a les 22 hores. Aquest reconegut concert d'havaneres és organitzat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós i el suport de la Diputació de Girona. Enguany l'aforament serà limitat per tal de garantir totes les mesures sanitàries de seguretat per prevenir la covid-19. Les entrades es poden adquirir al portal lagorga.cat.