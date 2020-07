Rescaten un malalt a Blanes, el treuen pel balcó i el traslladen a l'hospital

L'Ajuntament de Blanes va informar ahir del rescat d'un home amb un estat de salut delicat i que precisava atenció mèdica a través del balcó d'un pis. El consistori va detallar que els fets es van produir dijous a la tarda al carrer Cristòfol Colom, al barri dels Pins quan el malalt, per causes que es desconeixen, va precisar dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) per ser atès.



El moment del rescat

Donades les característiques de l'edifici i l'habitatge, des de l'Ajuntament van explicar que l'evacuació només es podia realitzar en condicions de seguretat adequades pel balcó del domicili, que està situat en un cinquè pis. Pocs minuts després de rebre l'avís del SEM, tres patrulles de la Policia Local es van traslladar al lloc dels fets, procedint a tallar el carrer i donar suport a les dues unitats dels Bombers s'hi van traslladar. Amb l'ajuda de l'escala telescòpica, els bombers van aconseguir evacuar la víctima, a qui es va traslladar en ambulància a un centre hospitalari.