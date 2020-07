Treballadors de la neteja viària de Calonge demanen millores

Treballadors de la plantilla del servei municipal de recollida d'escombraries i neteja viària de Calonge, en concessió a l'empresa GBI, es va concentrar divendres davant l'Ajuntament per reclamar un nou conveni que inclogui millores davant la sobrecàrrega de feina que pateixen des de la implantació de la recollida porta a porta, a més de l'esforç extra que han hagut de fer durant la pandèmia.

La plantilla assegura que ja fa gairebé un any que intenta tancar el nou conveni. De fet, la plantilla va desistir de fer un conveni llarg, i va signar un conveni pont (2019-2020) que només incloïa la regularització de l'IPC per un any, davant la petició de l'empresa d'endarrerir el conveni per la nova situació que representava la implementació del nou servei. L'alcalde de Calonge, Miquel Bell-lloch es va mostrar predisposat a arribar a una entesa.