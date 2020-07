Absolen una menor perquè els Mossos d'Esquadra la van pressionar per confessar

Absolta una menor perquè els seus pares i els Mossos d'Esquadra la van pressionar perquè confessés que havia robat una bossa en uns vestuaris d'un centre esportiu de Girona i havia utilitzat una targeta furtada en un establiment. El cas va arribar a judici al jutjat de menors de Girona. La defensa de la menor va sol·licitar com a qüestió prèvia la nul·litat de les actuacions perquè sostenia que s'havien vulnerat els drets de la menor investigada. En concret, argumentava que els Mossos d'Esquadra l'havien interrogat sense informar-la sobre els seus drets i sense presència lletrada, amb la qual cosa van aconseguir que la noia reconegués els fets i retornés la bossa que s'havia endut. El jutjat ha donat la raó a la defensa i ha anul·lat la prova.

Els fets que van arribar a judici al jutjat de menors de Girona es remunten al 12 d'agost passat. La sentència conclou que ha quedat provat que la víctima tenia una bossa amb objectes personals a l'interior als vestuaris d'un centre esportiu del barri de Santa Eugènia i, cap a dos quarts d'una de la tarda, «va ser sostreta per una persona desconeguda».

A l'inici del judici, la defensa encapçalada per l'advocat Jordi Colomer, va sol·licitar la nul·litat de les actuacions perquè entenia que s'havien vulnerat els drets de la menor. Segons argumentava la defensa, en el curs de la investigació, els Mossos d'Esquadra van anar a casa de la menor «per interrogar-la sobre els fets» i «per obtenir la motxilla que havia estat sostreta». Unes diligències que es van fer «sense informar-la de drets i sense presència lletrada». El jutjat dona la raó a la defensa. La magistrada recorda que la jurisprudència «ha declarat sempre nul·les» les manifestacions extraprocessals i autoinculpatòries «que no són espontànies, sinó conseqüència d'un interrogatori preliminar, més o menys formal, de la força policial».

En aquest cas concret, la sentència conclou que la confessió de la menor «no es pot entendre» com declaracions espontànies perquè es fa «sota un interrogatori i en el curs d'una investigació»: «Va ser una declaració provocada pels agents amb un excés de zel».

Proves anul·lades

La sentència conclou que després d'escoltar els mossos i la menor «és evident» i «no hi ha dubte» que la confessió la «provoquen els agents». «En un primer moment la noia nega els fets, i no és fins després d'insistir que, amb la pressió d'aquests i dels pares, manifesta que va agafar la bossa i va utilitzar la targeta en un establiment», apunta el jutjat que també detalla que la menor va reconèixer els fets en veure's acorralada perquè els agents li van dir que «estava gravada».

El jutjat estima l'al·legació de la defensa d'anul·lar la prova: «Haurem de prescindir d'aquesta declaració i de l'entrega de la bossa per part de la menor».

Com que les imatges de les càmeres de videovigilància o el registre d'entrades i sortides del centre esportiu no es van aportar a la causa, el jutjat sosté que no hi ha proves que fonamentin una sentència condemnatòria «per molt que es pugui tenir per part de la jutjadora un convenciment personal de la implicació de la menor en els fets enjudiciats». «No hi ha bagatge probatori suficient», conclou el jutjat. Per això, absol la menor del delicte lleu de furt i del delicte lleu d'estafa dels quals l'acusava la fiscalia. L'advocat de la defensa, Jordi Colomer, subratlla que aquesta sentència ajuda a apuntalar la jurisprudència que fixa límits en l'actuació de la policia per «fer front a declaracions provocades pels agents de l'autoritat amb aparença de declaracions espontànies».