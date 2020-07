Carme Freixa repeteix com a presidenta d'Esquerra al Ripollès

El Congrés Comarcal d'ERC Ripollès, encapçalat per Carme Freixa.

El Congrés Comarcal d'ERC Ripollès, encapçalat per Carme Freixa. ERC

La militància d'ERC del Ripollès va escollir dissabte per unanimitat Carme Freixa, exalcaldessa de Vallfogona de Ripollès, que repetirà com a presidenta de l'executiva comarcal.

El Congrés Comarcal, celebrat a la Sala Polivalent de les Llosses, també va crear per primera vegada la figura de la Secretaria General, que l'ocuparà Sergi Albrich, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i portaveu adjunt al Consell Comarcal del Ripollès. Aquest nou càrrec gestionarà la part «més executiva i directa, fomentant el colideratge polític i paritari de la gestió comarcal», segons les fonts republicanes. La nova executiva comarcal compta amb 6 dones i 7 homes.

Freixa va destacar que «continuarem treballant amb una visió feminista de la política i per l'equitat social, de gènere i afectiva. Volem acostar-nos a tota la població, escoltar-la i, sobretot, ser la veu de les seves necessitats i fer-los partícips d'un veritable projecte polític republicà. Cal que apleguem la gent més capacitada, honesta i implicada per tal d'assolir els reptes que tenim com a societat».

D'altra banda, Albrich va declarar que «hem de fer del Ripollès, un lloc on s'hi pugui viure i treballar. Una comarca de noves oportunitats per a les futures generacions».