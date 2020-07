La Costa Brava, a mig gas en un estiu d'incertesa

Persianes abaixades, terrasses buides i carrers en calma. Aquest és l'aspecte que presenta Lloret de Mar en un dia entre setmana del mes de juliol. Sense dubte, és una imatge ben diferent del bullici de turistes que passegen amunt i avall en aquest municipi en un estiu normal. Tot i que les fronteres ja estan obertes, els estralls de la crisi del coronavirus encara es fan notar, i els visitants a la costa van arribant a un ritme lent. Així, els hotels no reben el mateix nombre d'hostes que altres anys, de manera que alguns, com l'hotel Gran Garbí o l'hotel Don Juan resten encara tancats a l'espera que l'activitat turística vagi augmentant. «És un any anormal i atípic», explica el president del Gremi d'Hosteleria de Lloret de Mar, Enric Dotras. Tot i això, Dotras creu que «no es pot donar res per perdut» i afirma que el sector «lluitarà fins l'últim moment».

De moment, la situació en què es troba l'hosteleria és d'incertesa. «La nostra obligació és anar gestionant tot el que surt», diu. Per això, el Gremi està treballant intensament en «campanyes de promoció per captar el màxim de públic el que queda de temporada», afirma.

Dels hotels que estan oberts, alguns no estan encara en ple funcionament. És el cas de l'hotel Helios, que només ha obert la meitat de l'establiment. Dins d'aquest 50% està «gairebé complert» cada dia, dades amb què Sara Regueiro, la directora d'operacions de l'hotel, està satisfeta. Per ella, la situació també és «d'incertesa» ja que «hi havia moments que pensàvem que la cosa s'animaria i altres que no».

Mascaretes arreu

L'enduriment de la normativa que a partir del passat dijous obliga a portar mascareta en els espais públics ha afectat «molt negativament» les reserves, explica Enric Dotras. Hi coincideix Víctor Portela, el responsable de la recepció de l'hotel Excelsior. «La gent no vol sortir de casa o d'Alemanya per anar amb mascareta posada», diu. A més, afegeix, el confinament a Lleida també ha afectat el sector a les costes gironines. «Si venen des de França i senten que hi ha confinament a Catalunya, es pensen que és a tot Catalunya. Han agafat por», conclou Portela.

Alguns, però, no han volgut perdre l'oportunitat d'escapar-se uns dies. És el cas d'en Sebastián Ruz i la Maria Echevarria, una parella de barcelonins que han passat les vacances a Lloret de Mar, allotjats a l'hotel Helios. «Volíem anar de vacances. Teníem festa de la feina i vam dir, o ho fem ara o no ho farem», explica Echevarría. La parella afirma que se senten segurs a l'hotel. «Estan constantment netejant», diuen satisfets de l'experiència.

Al mateix hotel s'allotgen també la Bethline i en Christof Küpper, una parella alemanya que combinen un viatge de feina amb el plaer. Christof Kupper afirma que, per motius laborals, la parella sol passar més de la meitat de l'any allotjats en hotels d'arreu del món, i que aquesta vegada és «una experiència nova». «És xocant quan veus que els hotels tan buits i les habitacions plenes d'esprais desinfectants. No s'hi està tan bé com abans, però no és de cap manera culpa de l'hotel», puntualitza. També en Carlos i en Máximo, dos treballadors del sector turístic de Barcelona allotjats a l'hotel Marsol, coincideixen que se senten segurs a l'hotel. «Quan es compleixen les normes, hem d'estar tots bé», conclouen.

Una de les tasques que més han dut a terme els hotels mentre estaven tancats ha estat adaptar-se a les noves mesures, explica Dotras. Així, aplicar-les ha sigut «relativament fàcil». Les mesures s'assimilen a tots els hotels. Les mascaretes són d'ús obligatori en els espais comuns, i sobretot en zones de risc, com en el bufet. A més, s'han instal·lat sortidors de gel desinfectant. En alguns hotels, com l'Excelsior, es fa un control de temperatura als clients cada vegada que entren, i en d'altres, com l'hotel Helios, s'ha senyalitzat espais d'entrada i sortida als serveis per evitar que els clients es creuin. «També intentem fomentar l'ús de la mascareta i donar-la als clients en cas que no la tinguin», diu Sara Regueiro. «Ens costa una mica reeducar la gent, sobretot els que venen de fora perquè en tots els països la situació no és igual», conclou.