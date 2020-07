Ecologistes denuncien l'accés de motos al Ridaura, a Platja d'Aro

El Grup de Natura Sterna de la Vall d'Aro va detectar aquest cap de setmana com grups organitzats de motos segueixen utilitzant «il·legalment» el tram de la llera del Ridaura per a les seves activitats, un fet que, asseguren, es va repetint reiteradament i que està amenaçant la rica biodiversitat del tram alt d'aquest riu. El president de Sterna, Jaume Ramot, va recordar, a través d'un comunicat, que l'accés a aquests indrets és il·legal i que posa en perill les poblacions i hàbitats d'espècies sensibles com les dròseres o les espigues d'aigua, «els únics exemplars coneguts d'aquesta planta de la família de les Potamogetonaceae a Catalunya», així com les darreres poblacions de barb de muntanya de la Vall d'Aro, entre altres rareses. Segons els ecologistes, aquesta zona és un hot spot o un punt d'alta diversitat ecològica.