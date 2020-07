L'estació Vallter 2000 iniciarà la temporada d'estiu el 18 de juliol

L'estació de muntanya Vallter 2000 obrirà de nou portes el 18 de juliol per iniciar la temporada d'estiu. En el context de la crisi sanitària, s'han pres les mesures que marquen les autoritats com l'ús obligatori de la mascareta en espais tancats i on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat. Les zones de pagament i atenció al client compten amb una pantalla protectora i es recomana fer els pagaments amb targeta de crèdit o a través del mòbil. D'altra banda, a l'estació hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts senyalitzats. Entre els serveis que s'obriran hi ha el Telecadira Panoràmic i restauració.

L'estació, que obrirà de manera ininterrompuda fins a l'11 de setembre amb horari de 10 h a 15 h, es troba dins del Parc Natural de les capçaleres del Ter i Freser al Ripollès. Es poden fer itineraris i visites guiades de descoberta d'aquest entorn. També s'obrirà el Telecadira Panoràmic per accedir a la cota 2.535 m, on es pot veure el naixement del riu Ter i apropar-se al mirador per veure tot el Circ d'Ull de Ter, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i Empordà i el Golf de Roses. Al llarg d'uns 20 minuts de trajecte es poden gaudir de les millors vistes panoràmiques del cercle d'Ull de Ter, visitar el naixement del riu i el Mirador-balcó de la Costa Brava.

El 'trailrunning' torna a ser una activitat destacada de l'estació durant l'estiu, amb traçats tècnics i exigents pels aficionats al món de les curses de muntanya que busquen un lloc per entrenar o simplement córrer per un entorn alpí. Es pot practicar en circuits com el de la Cursa de la Marrana o el traçat del Circ de Morens, un circuit circular de 12 quilòmetres i més de 1.100 m de desnivell.

A més, tots els ciclistes de carretera poden posar-se a prova amb la pujada ciclista Port de muntanya Setcases-Vallter, que ha estat final d'etapa en diverses edicions de la Volta a Catalunya. La carretera està especialment senyalitzada en tot el seu recorregut (12 km) amb informació, a cada quilòmetre, sobre el desnivell, la distància recorreguda i el què resta per arribar a l'estació. S'inicia al poble de Setcases, a 1260 m, i culmina a l'estació de Vallter, a 2155 m, amb un desnivell total d'ascens de 895 m. Durant els darrers tres quilòmetres, a cada corba hi ha el nom d'una de les curses més importants del calendari ciclista internacional, fins arribar a la darrera corba que dona accés a l'estació i que està pintada amb motius de la Volta a Catalunya. L'arribada a l'estació també està decorada amb imatges de la Volta per poder fer-se fotos i compartir-les amb el hashtag #JotambehearribataVallter2000 i participar en un sorteig de regals.

D'altra banda, Vallter és l'inici del recorregut de la Ruta del Ter que enllaça dos pols d'atracció turístics com són els Pirineus i la Costa Brava, amb un itinerari que segueix el curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de Catalunya. Les rutes de senderisme a l'entorn de l'estació són aptes per a tots els públics, amb un mapa d'itineraris marcats.

També estaran oberts els diferents serveis de restauració de l'estació per gaudir de la gastronomia de la comarca: la Cafeteria – Restaurant Vallter 2000 a peu de pistes, la Cafeteria Les Marmotes, una de les més altes de Catalunya (2.535 m) i la Foodtruck a peu del telecadira.