Mifas reclama més EPIs i que no es tanquin els CAPs gironins en cas de confinament

Mifas reclama que els centres d'atenció primària (CAPs) de les comarques de Girona no tornin a tancar en cas que hi torni a haver un segon confinament pel coronavirus. Les persones amb discapacitat de les comarques de Girona carreguen contra la decisió de tancar alguns dels centres d'atenció primària de la demarcació, en el moment de més impacte del coronavirus.

El president de MIFAS, entitat que treballa per aquest col·lectiu, Albert Carbonell, assegura que en alguns casos van haver de ser ells els qui s'ocupessin de traslladar persones des de la seva localitat fins a una altra a fer cures, ja que el CAP del seu municipi estava tancat. A tall d'exemple, Carbonell explica que un usuari sense suport familiar que viu a Sant Pere Pescador es va trobar en aquesta situació en ple confinament i va ser Mifas qui el va portar a l'Escala perquè l'atenguessin.

Per això, des de l'entitat reclamen que no es tornin a clausurar els CAPs en cas que hi hagi nous rebrots que obliguin a prendre mesures similars a les dels mesos de març, abril i maig. A més, Carbonell remarca que també s'han vist obligats a ajudar altres persones amb discapacitat que no tenen una xarxa de suport a fer tasques domèstiques com anar a comprar o amb la resta d'activitats diàries. «Hem incrementat molt aquest tipus de servei. S'ha de tenir en compte tota aquesta gent perquè no podem deixar caure ningú i encara menys per motiu de tenir una discapacitat», assenyala Carbonell.

El president de MIFAS assenyala que per al col·lectiu de persones amb discapacitat el confinament va ser «especialment dur», tant pels impediments físics que suposa no poder sortir de casa, com pels psicològics.

En aquest sentit, Carbonell reconeix que han vist com el fet d'estar-se 24 hores tancat a casa «ha fer créixer la tensió» en els entorns familiars. «El fet de passar tot el dia junt amb el teu cuidador fa augmentar els nervis», explica. A tot això, cal sumar l'inconvenient que ha suposat el tancament dels centres assistencials per a persones que tenen un alt grau de discapacitat.

Assegurar els EPIs

Per altra banda, Carbonell ha lamentat les dificultats que han tingut per trobar EPIs suficients i el preu que s'havia de pagar. Des de MIFAS lamenten l'escassetat que hi ha hagut de mascaretes i recorden que són un col·lectiu que diàriament fan servir guants hi hagi o no coronavirus. «S'ha d'assegurar el preu, no pot ser el preu que hem hagut de pagar», assenyala Carbonell.