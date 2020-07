El «Mulla't» s'allargarà durant tot l'estiu degut a la pandèmia

Ahir al matí es va celebrar el «Mulla't per l'Esclerosi Múltiple», una cita solidària que aquest any, per primera vegada, s'allargarà durant els mesos de juliol i agost degut a la pandèmia. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple, ja ha aconseguit recaptar 180.000 ? gràcies a la col·laboració ciutadana. Malgrat tot, la Fundació fa una crida a la participació per assolir l'objectiu de 300.000 ?, que es destinaran a garantir els serveis d'acompanyament, rehabilitació i formació laboral així com a la recerca d'una malaltia que afecta 9.000 persones a Catalunya. Tot i la situació, més de 150 piscines d'arreu de Catalunya que compleixen amb les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries s'han sumat a la iniciativa solidària.