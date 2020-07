Plaques solars per reduir un 30% l'energia de la xarxa d'una empresa de Sant Pere

L'empresa gironina Fructícola Empordà instal·larà plaques fotovoltaiques a les seves instal·lacions que permetran millorar l'eficiència energètica i reduir fins a un 30% l'energia consumida per la companyia provinent de la xarxa. L'estalvi anual que aquesta instal·lació suposarà és de 353.159 kg de diòxid de carboni, quantitat que equival al CO2 produït per 10 vols comercials.

Les plaques, que s'instal·laran a la coberta de la nau principal de l'empresa, li permetran ser molt més eficient i competitiva en fer servir energia neta, justament en els horaris en què els preus són més alts.

A més d'aquesta acció, l'empresa de Sant Pere Pescador també ha posat ja en pràctica diverses millores en les finques per millorar l'impacte ambiental de la seva activitat. Fructícola Empordà té definida una política mediambiental de la qual se'n deriva un pla d'acció, així com un pla de l'ús de l'aigua. Gràcies a aquest pla s'ha aconseguit reduir un 30% l'ús de l'aigua, amb la instal·lació de sondes d'humitat i uns programes que tenen en compte les dades d'humitat i les creuen amb dades i prediccions meteorològiques.

En àmbit de l'estalvi de l'aigua a la central també s'ha instal·lat un sistema de filtratge d'aigua d'última generació, que permet reutilitzar l'aigua i obtenir un estalvi mínim de 1.200 metres cúbics cada any.



Projecte finançat per CaixaBank

La instal·lació dels panells fotovoltaics es finançarà amb un préstec de CaixaBank que «és una de les entitats financeres líders en la lluita contra el canvi climàtic», segons explica en un comunicat.

CaixaBank marca cinc grans línies d'actuació per combatre el canvi climàtic en àmbit global, segons la seva Declaració sobre el Canvi Climàtic, publicada l'any 2019. Són finançar les solucions contra el canvi climàtic, com ha fet atorgant el préstec a Fructícola Empordà per la instal·lació de les plaques solars; gestionar els riscos derivats del canvi climàtic; minimitzar i compensar l'empremta de carboni, col·laborar amb altres organitzacions per avançar conjuntament, i informar dels seus progressos de manera transparent.

Pel finançament de projectes amb impacte climàtic positiu, l'entitat bancària disposa de diferents línies específiques d'ecofinançament per a projectes de desenvolupament sostenible. Durant l'any 2019, l'entitat financera va participar en el mercat de préstecs verds per un import de 1.546 milions de dòlars. Destaca també en el finançament de projectes d'energies renovables, que va arribar a un total de 2.453 euros l'any passat.

A més, disposa d'una política activa de control d'emissions, que ha aconseguit reduir en un 75% des del 2009. Ha realitzat intervencions en molts àmbits, des de la substitució d'equips climàtics, d'il·luminació o informàtics per d'altres més eficients, fins a la implantació de sistemes de videoconferència, reducció en l'ús del paper, etc. L'entitat és també l'única que contracta energia elèctrica provinent en la seva totalitat de fonts renovables.

A més, l'entitat financera compensa el 100% de totes les seves emissions calculades, incloses les emissions indirectes. El 2019, va compensar les emissions de l'any anterior a través de diversos projectes: un ubicat a Mèxic consistent a generar energia neta gràcies a l'aprofitament de les deixalles de les granges porcines de la zona de Sonora i dos més que han permès la reforestació de dos boscos ubicats a Montserrat i Ejulve (Terol), els beneficis directes dels quals sobre el territori es comptabilitzaran durant els propers 40 anys.