La província de Girona suma 37 nous casos i el còmput global és de 7.285

Els casos segueixen repuntant a les comarques de Girona i ahir se'n van comunicar 37 de nous al còmput global del Departament de Salut, que ja sumen 7.285 en total des que va començar la pandèmia. A més, la setmana passada es van detectar gairebé cada dia més d'una quinzena de nous positius, amb 16 casos el dilluns, 21 el dimecres i el dijous, i 19 el divendres. Tan sols el dimarts es va quedar per sota de la quinzena de nous casos, amb 14.

Pel que fa a morts, la Regió Sanitària de Girona encadena el cinquè dia consecutiu sense lamentar cap defunció relacionada amb el coronavirus. La darrera va tenir lloc el dia 7 de juliol. Així, el total es manté en 819 víctimes mortals des que va començar la pandèmia.

D'aquestes, 368 han mort en hospitals o centres sociosanitaris, mentre que 252 en residències, 129 al domicili i 70 no estan classificats per falta d'informació. Per altra banda, com a dada positiva, 2.776 persones han superat ja la malaltia i han estat donades d'alta hospitalària.

Residències de gent gran

Les residències de gent gran de les comarques gironines van arribar ahir als 1.700 positius per coronavirus des que va començar la pandèmia. En la darrera setmana, aquests centres han sumat 8 nous casos, que suposen un 6,25% dels 128 positius que s'han sumat en total aquesta setmana. Tot i això, les dades relatives de positius que es diagnostiquen dins dels geriàtrics són més baixes que durant el confinament, ja que el percentatge és molt baix en comparació amb la xifra respecte al còmput global, on els casos en centres geriàtrics representen el 23,4%.