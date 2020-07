El PSC acusa Madrenas d'amagar el deute de la Generalitat amb Girona

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, va demanar ahir un front comú municipal per reclamar a la Generalitat els més de 2 milions d'euros que deu a l'Ajuntament de Girona, un deute acumulat per impostos o sancions no pagades. Els socialistes plantegen demanar una reunió conjunta entre els cinc grups del ple i la Generalitat a Girona amb el propòsit que la Generalitat retorni el deute a l'Ajuntament.

Paneque va considerar que el govern hauria de ser el «primer interessat» i, per això, va reclamar que hi hagi un calendari clar del retorn d'aquests diners endeutats pel Govern de la Generalitat. Fins i tot, va dir que és una qüestió «tan netament evident» que, si el delegat de la Generalitat no donés una resposta «satisfactòria», ho portaria al Parlament perquè obligui el Govern a fer efectiu el retorn del deute.

«Si hi hagués bona entesa entre els actuals governs de Torra i de Madrenas, això s'ha d'utilitzar a favor de situar en primer lloc la ciutat i poder utilitzar aquests diners que pertanyen als gironins i gironines», va reclamar Sílvia Paneque, sorpresa que no s'hagi reclamat aquest deute mai per part dels governs de Convergència i Unió i JuntsXCat. La portaveu està «convençuda» que hi haurà «unanimitat a demanar-ne el retorn i poder-lo utilitzar en accions útils».

«No entenem com fins ara l'alcaldessa no havia informat de l'existència d'aquest deute i sí que ens agradaria saber si hi ha documentació d'haver-lo reclamat», va afegir Bea Esporrín, regidora dels socialistes de Girona. Els socialistes van constatar que el partit que presideix la Generalitat i l'Ajuntament de Girona és el mateix i això hauria hagut de facilitar la resolució d'aquesta qüestió.

La regidora Isabel Muradàs va apuntar la urgència de poder disposar de diners per donar respostes millors i més ràpides a la crisi provocada pel coronavirus. «Hem de reconèixer que a Girona hi ha problemes greus per combatre l'atur, per donar una resposta sòlida a les situacions d'emergència social i que hi ha problemes greus d'inseguretat i de brutícia», va declarar.

En aquest mateix sentit es va expressar la número tres de la llista dels socialistes, Mònica Ferrer, enumerant els projectes parats o sense recursos per posar-los en marxa i que «amb aquests diners» podrien «començar»: «Aquests 2 MEUR servirien per afrontar l'emergència social derivada del coronavirus, polítiques socials o recursos municipals en ocupació».

A més, les dones del grup municipal socialista van recordar que la Generalitat també acumula deute amb l'Ajuntament de Girona per l'abandonament de les escoles bressol, segons sentència ferma, i per les inversions encara no fetes per a l'adequació de les escoles per a la protecció en salut dels nens i nens i assegurar la distància social.