La campanya Respira Natura inicia la temporada d'estiu a Vallter 2000 aquest dissabte

L'estació de muntanya Vallter 20o0 obre portes aquest dissabte, 18 de juliol. La temporada d'estiu oferirà la possibilitat de visitar els paisatges que envolten l'Estació, així com el Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser fins l'11 de setembre.

Segons Ferrocarrils de la Generalitat Catalunya, FGC, es «convida la ciutadania a redescobrir el territori amb un seguit d'activitats i oferta de trens turístics per gaudir del patrimoni natural i cultural del país sota el lema Respira Natura».

La campanya Respira Natura arriba al Ripollès després d'obrir les estacions de la Vall de Núria i La Molina de manera progressiva des del passat 12 de juny.

FGC apunta que «Vallter ofereix al visitant un entorn magnífic per gaudir del patrimoni natural del país». Obrirà dissabte el telecadira panoràmic a través del qual s'accedeix a la cota de 2.535 metres després d'un trajecte de 20 minuts, des d'on es pot contemplar el naixement del Ter i les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'Empordà, fins el golf de Roses.

A partir de dissabte també es podrà gaudir a l'estació mateix de la gastronomia de la comarca al restaurant Vallter 2000, a peu de pistes, a la cafeteria Les Marmotes, una de les més altes de Catalunya a 2.535 metres i que romandrà oberta de 9 a 18 h, o bé al food truck situat al peu del telecadira.



Idoni per a activitats esportives

Una de les activitats més destacades que es practiquen a l'estació és el trail-running, ja que la zona disposa de traçats tècnics i exigents per als aficionats a les curses de muntanya. Per fer-ho, hi ha circuits marcats com el de la Cursa de la Marrana, coneguda també com el traçat del Circ de Morens, amb un circuit de 12 quilòmetres i més de 1.100 metres de desnivell. Alhora, Vallter és l'inici del recorregut de La Ruta del Ter, que enllaça els Pirineus amb la Costa Brava, complementada per rutes de senderisme aptes per a tots els públics.

A més a més, els aficionats al ciclisme poden gaudir de la pujada del Port de muntanya Setcases-Vallter, que ha estat final d'etapa en diverses edicions de la Volta de Catalunya.

La carretera està senyalitzada en tot el seu recorregut. S'inicia al poble de Setcases, a 1.260 m, i finalitza a l'estació de Vallter, a 2.155 m. Durant els darrers tres quilòmetres, a cada revolt hi ha el nom d'una de les curses més importants del calendari ciclista internacional.

El final del trajecte està decorat per poder fer-se fotos i compartir-les amb l'etiqueta #JoTambéHeArribatAVallter2000 i participar en un sorteig de regals. Aquesta és una campanya promoguda per promocionar el turisme esportiu a l'estació d'esquí gironina.



Mesures sanitàries garantides

Per tal de garantir la seguretat dels visitants, s'han dissenyat protocols a seguir en cada cas i, tal com ha decretat el Govern per al conjunt del país, s'ha de dur obligatòriament mascareta a tota l'estació i al telecadira.

A les zones de pagament, des de FGC, es recomana «fer servir la targeta de crèdit o el mòbil» i s'informa que els visitants trobaran gel hidroalcohòlic en diversos punts.