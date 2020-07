Un conductor begut envesteix un motorista a Medinyà i el deixa en estat molt greu

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí de Porqueres de 56 anys que va encalçar un motorista a l'N-II a Medinyà (Gironès) amb el seu tot terreny i el va deixar en estat molt greu. L'accident va tenir lloc aquest diumenge a quarts de sis de la tarda. L'infractor, que conduïa un tot terreny, va donar una taxa de 0,41 mg/l en aire expirat.

Els agents van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària, per provocar un accident conduint amb una taxa d'alcohol superior a la permesa. També se li van obrir diligències com a autor d'un delicte de lesions.

El denunciat, que no tenia antecedents, declararà sobre els fets davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.