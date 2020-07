La fi del peatge al tram gironí de l'autopista AP-7 es podria retardar per la Covid-19

Un real decret llei del govern espanyol fixa les condicions per prorrogar el període de concessió de les autopistes amb l'objectiu de compensar les pèrdues causades per la covid-19. Una mesura que podria afectar la fi de la concessió actual del tram gironí de l'AP-7, prevista per l'agost de 2021.

En el real decret llei, el govern espanyol oferia la possibilitat prorrogar el període d'explotació però les empreses havien de complir una sèrie de requisits, com per exemple que el marge brut d'explotació durant la vigència de l'estat d'alarma no sigui positiu.

En cap cas, l'Estat pagaria diners sinó que oferiria estendre el contracte un màxim de 99 dies, el període equivalent de l'estat d'alarma. Si s'apliqués la totalitat d'aquest termini, la concessió al tram gironí finalitzaria a mitjans de desembre de 2021.

El govern espanyol ja va plantejar en un primer real decret llei (8/2020 de 17 de març) fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19 i que les empreses concessionàries poguessin demanar compensacions. Finalment, en el real decret 26/2020 de 8 de juliol de mesures de reactivació econòmica en els àmbits del transport i l'habitatge les va concretar.

El BOE avisa que per calcular les pèrdues "no es consideraran els ingressos i despeses d'inversió o finançament, les moratòries o condonacions pactades pel concessionari, ni els salaris dels treballadors en ERTO". Tampoc es permetrà incloure en el marge brut d'explotació les amortitzacions ni provisions acreditades per les activitats d'explotació de la concessió.

El govern espanyol no ha rebut de moment cap petició per allargar l'explotació de les autopistes per part de cap empresa concessionària.