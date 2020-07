Una dona que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa s'accidenta a Anglès

Una dona es va accidentar al quilòmetre 102 de la N-141e, dins el terme municipal d'Anglès, el passat 9 de juliol al vespre. La conductora, que té 45 anys i viu a Girona, va sortir ella mateixa de la carretera amb el cotxe.

Quan els agents dels Mossos d'Esquadra hi van arribar, van veure com la dona estava il·lesa, però que presentava símptomes evidents d'anar beguda. L'etilòmetre no va deixar lloc a dubtes: la dona marcar una taxa d'1,03 mg/l en aire expirat. És a dir, que multiplicava per quatre el límit màxim permès (que en aquest cas era de 0,25 mg/l).

Els agents van denunciar-la penalment com a autora d'un delicte contra la seguretat viària. La conductora, que no té antecedents, declararà davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners quan sigui requerida.