Girona xifra el repunt més elevat des del 17 de maig amb 39 nous contagis

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir un repunt de 39 casos, la xifra més elevada des del 17 de maig, quan se'n van xifrar 57, segons el Departament de Salut. De la quarantena de casos nous confirmats a través de proves diagnòstiques a Girona, la majoria es corresponen a dies anteriors, ja que els resultats de les proves solen trigar dies a arribar. Amb aquests, des de l'inici de la pandèmia ja s'han diagnosticat 7.324 contagis per covid-19 a Girona.

Es tracta d'un fort augment de contagis que es justificaria, en part, pels brots actius que té la regió sanitària. D'altra banda, cal tenir en compte que els dilluns el nombre de notificacions de nous casos disminueix coincidint amb la baixada d'activitat a les administracions durant el cap de setmana, per la qual cosa els pròxims dies podrien haver-hi xifres més altes.

L'augment de casos va ser gradual al llarg de la setmana passada, quan segons l'informe retrospectiu de Salut, que situa les notificacions diàries segons la data de resultat de la prova, Girona va registrar més de 15 contagis diagnosticats per dia, amb una única excepció de 14 casos el dimarts i un topall de 21 casos detectats tant dijous com divendres. Segons aquest mateix informe, entre el dilluns i el divendres passat es van diagnosticar 91 contagis nous, un 18% més que la setmana anterior.

Per sisè dia consecutiu, d'altra banda, no s'ha registrat cap nova defunció a la Regió Sanitària de Girona. L'última va tenir lloc el dimarts passat. Per ara, el nombre de defuncions es manté a 819 des de l'inici de la crisi sanitària, de les quals 368 van tenir lloc a hospitals i a centres sociosanitaris. Pel que fa a les altes hospitalàries, no se'n va notificar cap de nova a tot Catalunya, per la qual cosa a Girona de moment es mantenen en 2.777.

Segons l'informe retrospectiu, Girona no ha comptabilitzat més de cinc morts diàries des del 23 de maig, quan se'n van registrar sis.



Restricció de visites a Figueres

L'hospital de Figueres ha decidit tornar a restringir les visites d'acompanyants als pacients ingressats i fixarà, de nou, la franja horària d'una a tres i de sis a vuit de la tarda. Això, per a aquelles persones que vagin a visitar pacients hospitalitzats no-covid. Segons va informar ahir la Fundació Salut Empordà, han pres la decisió per la «reactivació» de casos de malalts ingressats amb coronavirus. Des de l'1 de juliol, han registrat 23 casos positius de covid-19, quatre dels quals en professionals. A l'hospital hi ha cinc persones ingressades i dues ja han rebut l'alta. La mesura de restricció en les visites serà efectiva a partir del 15 de juliol.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona l'hospital de Blanes, va indicar ahir que hi ha un malalt amb coronavirus ingressat i tampoc hi ha cap professional sanitari infectat, tot i que demana «no abaixar la guàrdia» i seguir aplicant les mesures d'higiene. El centre ha realitzat 121 hospitalitzacions des de l'inici de la pandèmia.