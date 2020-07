La justícia ordena tancar l'abocador de Solius per diverses irregularitats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat tancar definitivament en el termini d'un mes l'abocador de Solius –dins el terme municipal de Llagostera– després d'anul·lar l'autorització ambiental que la Generalitat va concedir el 2014 per ampliar el recinte i construir noves instal·lacions en un sol de protecció especial on no estava permès, en formar part de l'espai d'interès natural del massís de les Cadiretes.

Ara bé, la polèmica que gira entorn a l'abocador va més enllà d'irregularitats administratives i les reivindicacions veïnals i ecologistes denuncien delictes penals per presumptes contaminacions en aigües, una investigació que de moment roman oberta i sense que hagi passat a la fase de judici.

La sentència del passat 8 de juliol, a la qual ha tingut accés Diari de Girona, se centra en la gestió de les administracions. En aquest sentit, dona íntegrament la raó als veïns que van impugnar l'autorització ambiental –durant el govern de Convergència i Unió d'Artur Mas– de la mà del Secretari General del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

«El tribunal estira les orelles a les administracions», van assenyalar, ahir, fonts del bufet Pareja i Associats, els advocats dels veïns afectats que van presentar la demanda. L'informe d'impacte ambiental en què es basava la llicència de la Generalitat del 2014 per regularitzar l'abocador estava caducat. De fet, era un informe basat en la situació del 2009, que no tenia en compte ampliacions polèmiques que s'havien fet pels volts del 2010, amb una construcció d'un dipòsit de residus i una planta de premsat a càrrec de la concessionària GBI Serveis.



Una «temeritat» segons el TSJC

Segons assenyala la sentència, es van construir les instal·lacions d'un dipòsit de residus, la nau de premsat i una balsa compartimentada de livixiats i aigües seminetes sense cap titulació habilitant, fet que el tribunal titlla de «realment sorprenent per la seva temeritat» i «desconsideració de la legalitat». Segons les argumentacions aportades pel jutge, la construcció del vas del dipòsit de residus era de 798.567 metres cúbics i «sobrepassava en excés» el límit de les 25.000 tones marcat pel projecte del Consorci de Solius, titular de l'abocador, on pertanyen ajuntaments (com el de Llagostera i Santa Cristina d'Aro) i l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat (Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de Residus de Solius).



Buesa, el gestor des de 1993

L'abocador de Solius està a mans de Gustavo Buesa des de 1993, també conegut com a «rei de les escombraries» i exsoci de Jordi Pujol Ferrusola. També va quedar esquitxat en el cas 3% i ara hi consta com a testimoni protegit. Segons assenyala eldiario.es, la concessió sempre s'ha fet per contractació directa, sense que guanyés cap concurs públic competitiu. A partir de 2008 ja es va fer a nom de la seva empresa GBI Serveis, també encarregada de les diverses ampliacions al recinte i la instal·lació de nous equipaments per guanyar capacitat. «GBI Serveis és una empresa concessionària, la decisió és en contra de la Generalitat i el Consorci de Solius, ara seran ells els qui hauran de decidir. Nosaltres haurem de seguir les instruccions que ens marquin», va explicar ahir a aquest diari la responsable institucional de GBI Serveis, Isabel Llauger.



Contaminació d'aigües

Paral·lelament a la sentència del TSJC sobre les llicències urbanístiques i ambientals (branca administrativa), hi ha una investigació penal oberta al Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona sobre vessaments contaminants en aigües subterrànies que hauria causat l'activitat de l'abocador.

La denúncia a la Fiscalia la van presentar a l'octubre del 2017 entitats ecologistes (Salvem Solius, adherida a SOS Costa Brava i Associació de Naturalistes de Girona) contra Buesa i la seva concessionària, i també contra les administracions titulars i càrrecs polítics. «A dia d'avui no se'ls ha citat com a investigats», va indicar l'advocat Carles Monguilod, defensa de la concessionària de Buesa, i des de l'empresa van declarar que seguien col·laborant en la investigació.



«Inviable» tancar en un mes

L'alcalde de Llagostera, Toni Navarro, va explicar ahir que ara estudiarien amb serveis jurídics com recórrer la decisió o, almenys, demanar una moratòria de més temps «davant la impossibilitat de complir la decisió judicial» i fer efectiu el tancament. «Rebem la notícia amb preocupació, no és fàcil gestionar aquest canvi en 30 dies», va argumentar Navarro, que va arribar a l'equip de govern el 2019.