L'aeroport de Girona va rebre 756 passatgers el mes de juny

L'aeroport de Girona-Costa Brava va rebre 756 passatgers durant el mes de juny, la qual cosa suposa un 99,7% menys que durant el mateix període de l'any anterior. Malgrat estar en temporada d'estiu i, per tant, en plena temporada alta, les fronteres espanyoles van estar tancades fins al 21 de juny a causa de la pandèmia del coronavirus. A més, les companyies regulars -en aquest cas, Ryanair i Transavia- no van començar les seves operacions fins l'1 de juliol, fet que explica que l'aeroport mantingui unes xifres igual de baixes que durant els mesos de confinament per la covid-19.

Segons les dades facilitades ahir per Aena, els 756 viatgers que van trepitjar les instal·lacions de Vilobí d'Onyar durant el mes de juny van suposar un 99,7% menys que els que hi havien passat durant el juny de 2019. Tot i això, si es comparen amb les dades del mes de maig de 2020, el creixement és substancial, ja que durant el maig, quan les fronteres van estar absolutament tancades, només el van utilitzar un total de 97 persones.

Pel que fa al nombre d'operacions, la xifra està directament vinculada al descens d'usuaris: se'n van registrar 334, la qual cosa significa un 84,5% menys que durant el juny de 2019. Finalment, el descens del transport de mercaderies també es va situar en un 95%.

D'aquesta manera, la crisi de la covid-19 fa que les dades acumulades durant el primer semestre a l'aeroport de Girona siguin extramadament negatives en comparació amb els anys anteriors. Durant els sis primers mesos de l'any han passat per les instal·lacions d'Aena a Girona un total de 84.896 passatgers, cosa que suposa un 89,3% menys que durant els primers sis mesos de 2019, quan la xifra es va situar en 790.407.

Malgrat la represa dels vols regulars, tot fa pensar que les dades d'aquest estiu a l'aeroport també seran inferiors a les dels darrers anys. De moment, Jet 2 ja ha anunciat que no volarà des de Girona i Ryanair ha reduït rutes i freqüències.