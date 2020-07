TUIfly recupera la connexió amb Brussel·les

Després de Ryanair i Transavia, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha recuperat aquesta setmana la ruta operada per la companyia TUIFLy Belgium, que connecta Girona amb Brussel·les els dijous i els diumenges. Amb aquesta incorporació, l'aeroport se situa en 21 rutes setmanals durant el primer mes de reactivació del turisme després del confinament per la covid-19. La connexió de TUIFly se suma a les divuit rutes operades per Ryanair i les dues de Transavia que ja van començar a funcionar a principis de mes, de manera que aquest mes de juliol l'aeroport gironí està connectat amb el Regne Unit, Països Baixos, Irlanda, Alemanya, Bèlgica, Polònia i Estònia. A més, Aena ha implantat mesures sanitàries d'acord amb les directrius espanyoles i europees.