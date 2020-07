Avança la col·laboració policial entre Caldes, Cassà i Llagostera

El conveni de col·laboració per compartir recursos entre les Policies Locals de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera ja ha superat pràcticament tota la cursa d'obstacles jurídics i administratius i, si bé encara falta l'últim graó de la Junta de Seguretat, els municipis ja encaren la seva posada en marxa a la tardor.

Ja amb el vistiplau obtingut del Departament d'Interior, ara només li queda passar «l'últim tràmit administratiu», segons va explicar a Diari de Girona el regidor de Governació de Cassà, Marià Montsunyer. Es tracta de tenir llum verda al ple de la Junta de Seguretat, òrgan paritari entre Generalitat i Estat –encapçalada pel president del Govern català– que s'encarrega de coordinar l'activitat dels cossos policíacs de l'Estat i de Catalunya.

«Si no hagués estat pel covid segurament ja ho tindríem en marxa. És veritat que el covid ha estat un parèntesi, ho ha aturat tot», va admetre Montsunyer. «En principi, però, ja vam adreçar el document al Departament d'Interior i ens van donar l' ok, ens van dir que l'havien registrat i que no havien vist res que no estigués d'acord amb la legalitat», va explicar.



Estiu de formacions conjuntes

Tot i no poder arrencar la col·laboració a peu de carrer –a l'espera d'enllestir el procés amb la Junta de Seguretat–, els tres municipis ja han unit esforços per tal d'optimitzar els recursos de les formacions. Els pròxims 22 i 29 de juliol els agents de Caldes, Llagostera i Cassà rebran junts les mateixes jornades formatives (amb les mesures de prevenció de contagi de covid-19) per tal d'aprofitar espais i docents. Caldes de Malavella disposa de 14 agents (un més que el 2019), a Llagostera són 17 i a Cassà de la Selva, 19.



Mancomunitat com a idea inicial

L'escassetat de recursos i la proximitat geogràfica de les tres poblacions va empènyer els alcaldes i cossos policials a voler formalitzar una col·laboració i suport mutu que pogués sobrepassar cada terme municipal. A més, tal com va avançar aquest diari al desembre, se li suma el malestar als pobles d'interior per les vacants constants a la plantilla –ja que des del 2019 han entrat en vigor per reial decret les jubilacions anticipades a 60 anys– i la constant mobilitat d'agents cap a poblacions de la costa on els salaris són més elevats. La iniciativa de formar aquest triangle cooperatiu va arrencar des de Cassà, que va plantejar inicialment «mancomunar algun servei», una fórmula pionera del Bages entre Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor quan el Departament d'Interior va regular el 2012 aquests convenis. Al Maresme també ho han posat en pràctica entre Calella, Canet i Sant Pol de Mar. Entre els requisits establerts hi ha el fet de ser municipis limítrofs, tenir cos de policia local propi i, en un principi, formar part de la mateixa comarca (Caldes, a diferència dels altres, forma part de la Selva i no del Gironès). La complexitat jurídica d'aquesta fórmula va fer decantar la balança cap a l'alternativa de fer un conveni de cooperació acordat entre equips de govern i caps de policia.