El Banc dels Aliments rep més de 41.000 euros de "La Caixa"

El Banc dels Aliments de Girona ha rebut més de 41.000 euros recollits durant la campanya «Cap llar sense aliments», de la fundació "la Caixa". El destí d'aquests diners, aconseguits en una iniciativa solidària promoguda excepcionalment, és comprar menjar per a les persones en situació de vulnerabilitat que viuen a les comarques gironines.

El Banc dels Aliments de Girona calcula que durant el juny ha atès un 34% més de persones. A més, l'organització ha detectat un increment dels ciutadans que han sol·licitat ajuda alimentària a entitats benèfiques com la seva per primera vegada, com a conseqüència de les dificultats econòmiques. La Fundació "la Caixa" ha impulsat el programa arreu de l'Estat.