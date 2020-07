Banyoles renovarà el parc de la Draga amb un centenar d'actuacions en els pròxims cinc anys i un cost de 270.000 euros

L'Ajuntament de Banyoles destinarà més de 270.000 euros en un centenar d'actuacions per garantir la conservació del parc de la Draga, mantenint les seves característiques i evitar-ne la degradació. El consistori ha aprovat un nou pla director per aquest parc que es va crear el 1992 quan la ciutat va ser subseu olímpica. Entre les actuacions previstes, destaca la renovació gradual de tot l'arbrat per altres exemplars de pollancres i freixes. També es netejarà i buidarà la bassa en profunditat i es completarà l'adequació del carril-bici del passeig principal. Les actuacions es faran en els pròxims cinc anys. El parc fa 10,4 hectàrees.

El pla director busca aconseguir tres objectius més. D'una banda, una millora qualitativa de l'arbrat del parc i preservar el disseny paisatgístic originari; mantenir i ampliar la xarxa de reg en bones condicions i renovar infraestructures com són els camins i la bassa de reg, així com també millorar el carril per a bicicletes.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Banyoles, Albert Tubert, ha subratllat aquest dimecres la necessitat de conservar els elements estructurals del parc amb el pas del temps i la "intensitat" en el seu ús. El pla preveu la neteja i arranjament de la bassa que es buidarà i netejarà en profunditat. A més, es refarà un mur que s'ha enfonsat i es tornarà a instal·lar el pont de fusta situat a la part nord de la bassa que es va haver de retirar per desgast. També s'arranjaran els camins de sauló que estan malmesos per les arrels dels arbres.



Renovació de la xarxa de reg i substitució d'arbrat

El pla també preveu la remodelació de la canonada de distribució del sector oest de la xarxa de reg. Es canviaran els col·lectors i les electrovàlvules, actualment obsoletes, i es permetrà de nou el control automatitzat del reg d'aquest sector. Amb aquesta intervenció, s'aconseguirà la centralització total del sistema de reg en el punt de control que es va crear el 2016.

A més a més, es preveu la renovació gradual de la totalitat dels pollancres per reduir els riscos de fractura i la caiguda d'arbres. Albert Tubert ho ha definiti com a una "actuació gradual i en diferents fases, per renovar tot l'arbrat de pollancres del parc, substituint tres fileres d'arbres cada any". Així, al sector est es replantaran els pollancres de la mateixa espècie ('Populus nigra') per mantenir l'estructura característica del parc, mentre que al sector oest, actualment amb pollancres perera ('Populus simonii'), es replantaran, recuperant el projecte original, amb una combinació de pollancres o arbre blanc amb arbres tipus freixe.

Per últim, també es proposa la millora la zona de prat amb la incorporació de plantes de flor autòctones.

Totes les actuacions previstes al pla tenen un pressupost de 270.139,75 euros. Fins al moment, ja s'han substituït dues fileres d'arbrat i s'han reparat alguns trams de reg.