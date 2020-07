La comunitat musulmana de Girona ja supera els 90.000 fidels

La comunitat musulmana de les comarques gironines segueix creixent any rere any i a finals de 2019 va superar ja els 90.000 fidels, la qual cosa suposa un creixement del 4,12% respecte a l'any anterior. Així ho indiquen les dades de l'informe anual de l'Estudi Demogràfic de la Població Musulmana, que elabora cada any l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya. L'informe torna a assenyalar Salt com un dels municipis de l'Estat amb un major volum de població musulmana.

La religió islàmica, doncs, tendeix a consolidar-se a les comarques gironines. Segons les dades del darrer informe, que corresponen a 31 de desembre de 2019, a les comarques gironines hi ha 90.900 persones que professen la religió musulmana. D'aquestes, un 38% (un total de 34.857 persones) tenen nacionalitat espanyola, mentre que el 62% restant (56.043 persones) són de nacionalitat estrangera. En aquest sentit, la distribució dels percentatges és bastant similar a la dels anys anteriors, encara que el volum final de finals hagi incrementat.

A finals de l'any 2018, els musulmans gironins eren poc més de 87.300, de manera que en només un any s'ha registrat un increment del 4,12%. Si es mira més enrere, l'any 2012 (primer any del qual l'Observatori recull dades) hi havia 73.841musulmans a les comarques gironines, de manera que en aquests set anys l'increment ha estat de més d'un 23%.

En l'informe, la Unió de Comunitats Islàmiques torna a posar de manifest, una vegada més, que Catalunya és una de les comunitats autònomes on més creix el nombre de fidels musulmans, al costat d'Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana. És per això que lamenten, una vegada més, que malgrat l'elevat nombre de possibles estudiants de religió islàmica que hi ha a Catalunya, aquests no poden accedir a classes de religió islàmica ni es permet als pares dels alumnes contractar aquest professorat.

Al conjunt de l'Estat, l'Observatori calcula que la població musulmana suposa un 4% del total d'habitants. Segons indiquen, un 42% tenen nacionalitat espanyola, mentre que el 58% és immigrada: un 38% prové del Marroc i el 20% restant és d'una altra nacionalitat. A més, assenyalen que el 90% de l'alumnat no té accés a classes de la seva religió, i que, com a conseqüència, el 90% del professorat de religió islàmica es troba sense feina.

L'informe també recull que la immensa majoria de les comunitats islàmiques espanyoles -un 80%- estan vinculades a la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE), mentre que un 20% encara no s'hi ha incorporat. A més, un 12% de les comunitats repartides arreu del territori no disposa d'una mesquita o oratori on portar a terme les seves celebracions, mentre que la immensa majoria (un 95%) no disposa d'un cementiri adequat a les seves creences. Aquest fet s'ha posat especialment de manifest durant la pandèmia del coronavirus, quan diverses comunitats islàmiques han demanat a l'administració espais per fer enterraments musulmans davant la impossibilitat d'enterrar les víctimes als seus països d'origen.