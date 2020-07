Educació contractarà 8.258 professionals més al setembre

El ball de xifres sobre el personal que reforçarà els centres educatius al setembre va acabar ahir amb l'anunci de les noves contractacions per al curs 2020-2021: 8.258 professionals nous, 5.417 dels quals seran docents. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va informar que el Departament invertirà 372 milions d'euros que s'afegiran als 86 que ja ha gastat des que va començar l'emergència sanitària per la Covid-19, i va destacar que 232 es destinaran a contractar treballadors.

De fet, 1.276 d'aquestes incorporacions ja estaven previstes en el pressupost d'enguany, així que l'ampliació es correspon, en realitat, a 6.982 persones noves. Sigui com sigui, Bargalló va afirmar que «mai el Departament d'Educació havia contractat tant de personal nou per a un curs escolar» i va aclarir que serà de setembre a agost, amb independència de l'evolució de la pandèmia.

El conseller va assegurar que l'objectiu de l'administració és «baixar les ràtios sobredimensionades, millorar la qualitat educativa i treballar amb els alumnes més vulnerables». Per fer-ho, va concretar que s'aportaran «nous perfils professionals que poden ajudar a respondre a la situació de la Covid-19, però també –va afegir– a la millora del sistema d'una manera més moderna».

El gruix del personal que s'afegirà a la plantilla del Departament d'Educació, el 80,9%, treballarà a les aules: 5.417 seran docents i 1.265 més, personal d'atenció educativa. A aquests professionals s'hi sumaran més de 1.200 monitors i uns 340 treballadors de les àrees d'administració i serveis dels centres.

Una altra dada rellevant és que 4.739 de les noves contractacions seran tutors i especialistes. Ahir es van anunciar 2.409 mestres nous d'educació infantil i primària en centres públics, i 666 jornades i mitja als privats concertats; pel que fa al professorat de secundària i batxillerat, es va xifrar en 959 jornades i mitja a la xarxa pública i 241 a la concertada; a més de 213 docents de formació professional, cosa que permetrà crear 90 grups d'alumnes nous –tal com va indicar el Departament–, i 200 professors nous per a les aules d'acollida públiques i 50 per a les dels centres subvencionats.

El detall de les xifres també mostra 419 incorporacions de personal tècnic d'educació infantil, 60 d'educadors per a les llars d'infants i catorze en l'àmbit de la neteja d'aquestes instal·lacions.



Pla de xoc contra les desigualtats

El paquet d'inversions publicitat per la Conselleria es completa amb un pla de xoc contra les desigualtats que, segons va informar, comptarà amb 1.960 contractacions repartides en 280 per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials durant l'horari lectiu; cinc professors de llengua, educació intercultural i cohesió social (LIC) en els plans educatius d'entorn nous; 325 personal d'integració social a la pública i 25 a la concertada; 75 educadors socials en centres d'alta complexitat; 25 promotors escolars i tècnics d'integració social; 350 monitors d'acompanyament educatiu en temps no lectiu, 200 responsables de mentories i 675 monitors per a l'alumnat amb necessitats educatives especials durant el temps del migdia.

Aquestes dades rebaixen una mica les expectatives donades per la portaveu del Govern, Meritxell Budó, a principis de juny, quan en una entrevista va parlar de la contractació de 9.000 docents nous. A finals del mateix mes, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va referir en un acte públic a una inversió de 450 milions d'euros per incorporar entre 6.000 i 10.000 professionals més de cara al setembre.