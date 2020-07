El Govern assegura que hi ha rastrejadors «suficients» per tallar la majoria dels brots

El director de la Unitat de seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz, va assegurar ahir que ara per ara hi ha rastrejadors «suficients per anar tallant la majoria dels brots». Després, però, va reconèixer que «en aquest moment precís pot ser que en faltin pels brots que s'han produït».

Segons Mendioroz, el Departament de Salut es va adonar que les necessitats de personal per posar en marxa el sistema de rastreig eren «inviables», així que va apostar per un sistema informàtic molt potent que funciona bé però del qual encara falten per desenvolupar alguns detalls tècnics. «Hi ha rastrejadors que l'estan utilitzant», va explicar. «Se'n necessitaran més, però els hem de posar quan l'eina estigui polida i desenvolupada», va argumentar. En tot cas, va assegurar que està planificat incorporar-ne de nous i desenvolupar tota la tecnologia. «És qüestió de dies que això comenci a escalar-se amb molta més força de la que tenim actualment», va garantir.

El director de la Unitat de seguiment de la covid-19 va constatar que a l'Hospitalet ha començat la transmissió comunitària, però veu «poc factible» el confinament perimetral. «Tancar barris complets d'una ciutat, almenys ara, requereix d'una mobilització i infraestructura que ho fa molt difícil», va assegurar.

En preguntar-li si s'ha trigat massa a actuar al Segrià, va remarcar que això «sempre és discutible», però que per prendre mesures s'han d'avaluar altres factors de tipus social i econòmic, i això sempre requereix més temps que no només anar mirant les pujades de les corbes.

D'altra banda, el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va dir ahir que confia que hi hagi una bona resposta del sistema de rastreig a Barcelona i a l'Hospitalet després d'haver arribat «massa tard» al Segrià. En declaracions a Catalunya Ràdio, Trilla va constatar que falta gent i que s'estan fent tots els esforços per solucionar-ho. «Segur que en alguns llocs s'ha arribat massa tard, però confio que els brots de Barcelona i l'Hospitalet puguin posar a prova un bona resposta del sistema de seguiment», va dir. En el cas de l'Hospitalet, va indicar que «s'ha fet bé» tancant instal·lacions freqüentades per joves, perquè és el col·lectiu on els casos han pujat. «Això és anar a l'arrel, és una espècie de confinament selectiu», va indicar. Trilla va reconèixer que l'elevada densitat de població a Barcelona i l'Hospitalet fa que calgui estar «molt alerta» per un nombre de casos «relativament petit».